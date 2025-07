Lamezia, auto sbanda e finisce contro un Tir in autostrada, un ferito

1 minuto per la lettura

UNA donna, conducente di una Renault Modus, sbanda nel pomeriggio di oggi 10 luglio 2025 e finisce contro un tir sulla A2 in direzione sud tra gli svincoli di San Mango d’Aquino e Falerna. La donna, rimasta ferita, è stata prontamente assistita dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 che hanno provveduto al trasferimento della conducente in ospedale.

Sul luogo del grave incidente anche la Polizia stradale, per i rilievi del caso e la gestione del traffico, e il personale tecnico Anas, impegnato nel ripristino delle normali condizioni di sicurezza della carreggiata. I vigili del fuoco hanno operato anche per garantire la completa messa in sicurezza del sito.