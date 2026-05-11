Catanzaro, “SOTP” anziché “STOP” sulla segnaletica stradale: l’errore è virale sui social

2 minuti per la lettura

A poche ore dalla tappa del Giro d’Italia a Catanzaro, spunta la nuova segnaletica stradale ma c’è un errore: SOTP al posto di STOP

TUTTO pronto nel capoluogo di regione per ospitare tra poco meno di 24 ore la tappa del Giro d’Italia. L’edizione numero 109 della Corsa Rosa, in programma a Catanzaro domani pomeriggio con lo start dal Villaggio di Partenza allestito nel suggestivo Parco della Biodiversità da dove si potranno ammirare le centinaia di ciclisti che si sfideranno lungo il percorso di ben 138 chilometri che dal Bio Parco li porterà in giro per la città dei tre colli, scendendo verso il quartiere marinaro per arrivare al finish nella città Bruzia.

Negli ultimi giorni la nostra città si è rifatta il “trucco”, si sono visti numerosi interventi per ripulire le zone verdi dall’erba alta, rimettere a posto le strade da buche e avvallamenti, ripristinare segnaletica stradale, e così via dicendo, lungo tutto il percorso che gli atleti inforcata la loro due ruote, percorreranno pedalata dopo pedalata da nord a sud di Catanzaro e quartiere marinaro. Lavori eseguiti notte e giorno anche nei festivi e si sa, a volte la fretta può metterci lo zampino e far commettere qualche piccolo errore di distrazione.

L’ERRORE VIRALE SUI SOCIAL

Proprio come quello segnalato nella zona portuale di Catanzaro lido dove – come mostra la foto scattata nella giornata odierna (11 maggio 2026) – la scritta, dopo il rifacimento della segnaletica orizzontale che dovrebbe indicare sull’asfalto lo “STOP”, è dipinta erroneamente facendo leggere all’automobilista di turno che giunge in quell’incrocio o ai pedoni, tutt’altra cosa. E cioè: “SOTP”.

In poche ore, sono state diverse le segnalazioni del refuso da parte di automobilisti e residenti della zona, ma, allo stesso tempo, questo errore è diventato virale e sui social network non manca l’ironia da parte degli utenti con numerosi commenti. Un errore ortografico, questo, che risulta molto comune in molte città, proprio per il segnale “STOP”, e si spera non sarà motivo di confusione per la Carovana Rosa che passerà in quel tratto di lungomare.