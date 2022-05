Catanzaro al voto, stretta di mano istituzionale tra Boccia e Ferro

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Un gesto di galanteria istituzionale che non passa inosservato. Prima della presentazione dei candidati del Pd, organizzato nella sala Giunta della Provincia di Catanzaro, il responsabile nazionale Enti locali del Pd, Francesco Boccia si è soffermato nei locali al piano terra dove si era appena tenuta la presentazione della candidatura a sindaco della collega deputata di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro. Boccia l’ha salutata calorosamente.

«Ho grande rispetto per la Ferro, fa un lavoro importante per il suo partito, il più lontano da me sul piano politico e culturale, ma ho un grande rispetto per lei e Giorgia Meloni, come per tutti i leader e deputati – ha detto Boccia –. Ho sempre mantenuto il massimo rispetto degli avversari come mia linea politica».

Un saluto istituzionale anche con il sindaco e presidente della Provincia, Sergio Abramo, che si è intrattenuto pochi minuti con il deputato democrat parlando proprio della difficile situazione della Provincia, di cui – ha assicurato – Boccia intende occuparsi in seguito.