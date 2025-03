Lamezia Terme, Doris Lo Moro candidata ufficiale del centrosinistra

2 minuti per la lettura

A Lamezia Terme, Doris Lo Moro, ex sindaco e parlamentare, è candidata sindaco del centrosinistra. Il Pd la sostiene, sottolineando unità e capacità per un futuro migliore.

LAMEZIA TERME – È ufficiale la candidatura a sindaco del Pd di Doris Lo Moro (che guiderà la coalizione di centrosinistra per le prossime comunali di primavera) già parlamentare, assessore regionale e sindaco dal 1993 al 2001 (unica donna sindaco nella storia della città di Lamezia). Dopo il sostegno di tutte le forze politiche progressiste, anche il Pd (partito di Doris Lo Moro) annuncia il sì a Doris Lo Moro. «Abbiamo sempre considerato fondamentale l’unità della coalizione del centro sinistra – ha spiegato Domenico Giampà – segretario provinciale PD Catanzaro, nell’annunciare la candidatura – per le elezioni amministrative della città di Lamezia Terme. In questi mesi non ci siamo mai stancati di ricercare l’unità invocando sempre il dialogo e l’ascolto nonostante un dibattito pubblico spesso molto vivace».

GIAMPÀ: «DORIS LO MORO LA PERSONA GIUSTA PER GUIDARE LA CITTÀ DI LAMEZIA TERME»

«La figura di Doris Lo Moro è il profilo giusto a cui il Partito Democratico riconosce capacità e autorevolezza per guidare non solo una coalizione unitaria, ma soprattutto per guidare la città verso un nuovo futuro, dopo la gestione fallimentare di questi anni targata centro destra. A completamento delle adesioni delle forze politiche di centro sinistra, rappresenta un fatto politico importante – ha aggiunto Giampà che è anche commissario cittadino del Pd – l’incontro tenutosi tra i rappresentanti del Partito Democratico, la candidata Doris Lo Moro e Rosario Piccioni del movimento Lamezia Bene Comune».

LEGGI ANCHE: ELEZIONI LAMEZIA, IL PD NAZIONALE FA UN SONDAGGIO, IN TESTA CI SAREBBE DORIS LO MORO

«Un momento di sintesi rilevante, se si considerano le discussioni dei mesi scorsi, in cui si è riconosciuta e apprezzata l’iniziativa politica e il lavoro svolto in tutti questi anni dal movimento Bene comune e dal consigliere comunale Piccioni, ed è emersa una condivisione di idee per il bene della città. Una coalizione di centro sinistra finalmente unitaria sarà un importante laboratorio politico e di progetti, che lavorerà per ridare a Lamezia Terme il futuro che merita». Doris Lo Moro, come si ricorderà, ha già ricevuto il sostegno di dopo il sostegno di Azione, Sinistra Italiana, Nuova Era, Italia Viva, Movimento 5 stelle, Liberamente progressisti e + Europa di Emma Bonino, con interlocuzioni anche con Rifondazione Comunista.