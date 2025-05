Elezioni Lamezia Terme, verso il ballottaggio tra Murone e Lo Moro

1 minuto per la lettura

Alle elezioni comunali di Lamezia Terme si profila una sfida al ballottaggio tra Mario Murone, candidato del centrodestra, e Doris Lo Moro, candidata del centrosinistra

LAMEZIA TERME – Potrebbe decidersi al ballottaggio la partita delle elezioni comunali. Al momento, il ballottaggio potrebbe essere fra il candidato sindaco del centrodestra, Mario Murone, e del centrosinistra, Doris Lo Moro. Dai dati ufficiosi risulta che su 15210 voti (alle urne si sono recati circa 36 mila elettori su 61.256 pari al 59 per cento rispetto al 54 per cento del 2019 quando si votò in solo giorno) Mario Murone ne ha ottenuto 6440 (42,34%), Doris Lo Moro 5010 (32.94%) e 3760 (24,72%) il candidato indipendente Gianpaolo Bevilacqua.

L’eventuale turno di ballottaggio si terrà l’8 e il 9 giugno, in concomitanza della tornata referendaria della “election day”. Le liste a sostegno dei candidati a sindaco sono complessivamente 14. (6 per Mario Murone, 5 per Doris Lo Moro e 3 per Giampaolo Bevilacqua). Le liste che sostengono Murone sono: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lamezia Domani, Lega, Noi Moderati e Calabria Azzurra. Per Doris Lo Moro: Azione, Era Ora, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Per Vivere Bene, mentre Bevilacqua è sostenuto da tre liste: Giampaolo Bevilacqua sindaco del Popolo, Indipendenza e Lamezia nel Cuore.