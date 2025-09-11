Elezioni in Calabria: Occhiuto e Tridico, la stretta di mano a una cena di beneficienza

1 minuto per la lettura

Cena di beneficienza e stretta di mano a Catanzaro tra Occhiuto e Tridico, candidati alle elezioni per a presidenza della Regione Calabria, si sono incontrati per la prima volta.

CATANZARO – Un inaspettato “faccia a faccia” tra i due principali candidati alla presidenza della Regione Calabria ha animato la “Cena straordinaria” di beneficenza tenutasi a Catanzaro. Il presidente uscente Roberto Occhiuto e il suo sfidante, il candidato del campo progressista Pasquale Tridico, si sono incontrati per la prima volta a poche settimane dalle elezioni. L’evento, che ha trasformato Corso Mazzini in un ristorante a cielo aperto per circa mille partecipanti, ha offerto la cornice per questo breve ma significativo incontro. Occhiuto e Tridico si sono stretti la mano, scambiando sorrisi e convenevoli. Nel corso della conversazione, i due candidati si sono augurati reciprocamente un “in bocca al lupo” per le elezioni del 5 e 6 ottobre.

Anche la sottosegretaria Matilde Siracusano, compagna di Occhiuto, ha salutato cordialmente Tridico. All’evento hanno partecipato numerose figure di spicco della politica locale e nazionale, tra cui il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro (leader di Fratelli d’Italia in Calabria) e Filippo Pietropaolo, vicepresidente uscente della Giunta regionale. Dopo il breve scambio di saluti, Occhiuto e Tridico si sono seduti a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, in un clima di apparente serenità, a dimostrazione che anche nella competizione politica possono esserci momenti di cordialità.