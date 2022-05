Lamezia Terme, l'assessore Dattilo si è dimesso

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME – Insieme all’assessore Francesco Stella era stato nominato due mesi dopo l’insediamento della giunta Mascaro bis. Era stato, infatti, anche assessore nel Mascaro 1 che ha poi anticipatamente concluso il mandato (dicembre 2020) per le note vicende legate (ricorsi e controricorsi) ai brogli elettorali. Ora Francesco Dattilo avrebbe deciso lui di concludere dopo quattro mesi la seconda esperienza da assessore ai lavori pubblici.

L’ingegnere Francesco Dattilo infatti avrebbe presentato le dimissioni pare supportate da «ragioni personali» Francesco Dattilo era tornato al palazzo comunale di via Perugini dopo la seconda nomina», affermato che «motivi personali» erano stati alla base dell’impossibilità di entrare in giunta fin dal primo momento.

Poi il ritorno a dicembre scorso, con un alleggerimento delle deleghe, cioè due mesi dopo la nomina del Mascaro bis. Ora le dimissioni sempre per «ragioni personali». Non c’è conferma (e nemmeno smentita) sulle dimissioni di Dattilo da assessore pare già protocollate ma che in ogni caso possono essere ritirate nel giro di qualche giorno.

Si attende, quindi, una presa di posizione ufficiale del sindaco Paolo Mascaro e dello stesso ingegnere Dattilo.