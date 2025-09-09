A sorpresa Tridico in visita al Consiglio comunale di Lamezia Terme

1 minuto per la lettura

Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra alla Regione, ha visitato a sorpresa il Consiglio Comunale di Lamezia Terme mentre si discuteva delle “Linee Programmatiche”.

LAMEZIA TERME- Una visita inaspettata, questa mattina, 9 settembre 2025, quella di Pasquale Tridico, nella Sala Consiliare di Lamezia Terme dove si discutevano le Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico amministrativo che la Città della Piana ha affidato al sindaco Mario Murone. L’arrivo di Tridico ha immediatamente catalizzato l’attenzione degli esponenti della maggioranza e dell’opposizione. In tanti tra i consiglieri hanno per un attimo lasciato i banchi e si sono avvicinati al candidato del campo largo per un saluto cordiale. La prima è stata Doris Lo Moro con la quale Tridico ha dialogato. Anche il sindaco Mario Murone ha lasciato per un attimo il suo scranno per stringere la mano al candidato del centrosinistra. In tanti tra le persone che assistevano al dibattito consiliare si sono avvicinati all’ospite: strette di mano e qualche selfie. Ai giornalisti che gli si sono avvicinati Tridico ha parlato della sua idea di Lamezia e delle sue straordinarie potenzialità.

