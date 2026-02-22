Lamezia Terme, aria di crisi al comune: ultimatum al sindaco Murore

3 minuti per la lettura

Lamezia Domani rompe gli indugi e dà il suo ultimatum al sindaco Murone: «O l’assessorato o si passa all’opposizione», soffiamo venti di crisi al comune

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – AUT aut di Lamezia Domani al sindaco Murone: «Coerenza con gli accordi presi: o l’assessorato oppure si va all’opposizione». La formazione nata sotto l’egida di Filippo Mancuso, senza tanti giri di parole, rivendica la postazione in Giunta lasciata vacante dalla dimissionaria Gabriella De Sensi. Il tutto in una fase in cui altri partner della coalizione (soprattutto i centristi area Udc e Calabria Azzurra) pare siano in attesa di avere un riconoscimento nella squadra di governo che ancora non hanno avuto.

Ad ogni modo i due consiglieri di Lamezia Domani Mimmo Gianturco e Francesco Caruso comunicano quanto emerso in un incontro tenuto venerdì alla presenza dei vertici regionali e provinciali del movimento. Nel corso dell’incontro i partecipanti hanno «ribadito con determinazione la volontà di rivendicare la rappresentanza in seno alla Giunta comunale». I due consiglieri commentano: «Il dato politico è chiaro e non suscettibile di interpretazioni: Lamezia Domani ha raccolto 2.999 preferenze valide, eleggendo due Consiglieri comunali ed esprimendo sin dall’inizio un assessore nella persona della dottoressa Gabriella De Sensi, che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto in favore della città in un settore complesso come quello dei Lavori Pubblici».

Così ricordano al primo cittadino del comune di Lamezia che si è trattato di un risultato che ha contribuito in maniera determinante alla vittoria della coalizione di centrodestra e che – dicono – «rappresenta un mandato popolare preciso, che non può essere ignorato, ridimensionato o sacrificato a logiche diverse da quelle scaturite dal voto». Tra l’altro ricordano che proprio a seguito delle dimissioni di De Sensi, era stato condiviso con il sindaco il principio della continuità della rappresentanza del gruppo in Giunta.

CRISI AL COMUNE DI LAMEZIA, LA TESI DI GIANTURCO E CARUSO

«Un impegno politico – ribadiscono – assunto in modo chiaro, che riteniamo debba trovare naturale e tempestiva attuazione, nel rispetto degli equilibri democratici e di quella lealtà reciproca che costituisce il fondamento di ogni alleanza seria e duratura». «In questi mesi – rimarcano Gianturco e Caruso – abbiamo dimostrato responsabilità, senso delle istituzioni e capacità amministrativa, operando in settori strategici per la città senza mai sottrarci al confronto né alle scelte complesse. Abbiamo garantito stabilità alla maggioranza e contribuito in maniera concreta all’azione di governo. Proprio per questo riteniamo che la dignità politica di una forza che ha ricevuto un consenso così significativo non possa essere compressa» .

«La coerenza e il rispetto degli accordi – evidenziano – non sono per noi elementi accessori, ma condizioni essenziali per proseguire un cammino comune». «Siamo pronti a continuare il percorso intrapreso – evidenziano – ma nella chiarezza». Concludono confidando che il sindaco voglia dare seguito a quanto concordato. «In difetto – concludono – il gruppo si determinerà con serenità ma con fermezza nelle sedi opportune, assumendo le decisioni più coerenti con il mandato ricevuto dagli elettori e con la propria identità politica, senza escludere alcuna opzione, compreso la possibilità di andare all’opposizione, qualora venissero meno le condizioni di un rapporto fondato su rispetto e pari dignità. Per noi la politica è lealtà, trasparenza e rispetto della parola data. Ci aspettiamo lo stesso dal capo della coalizione e dagli alleati».