Ordinanza anti- caldo: Occhiuto vieta il lavoro agricolo ed edile nelle ore più calde

Ordinanza anti- caldo in Calabria dove Roberto Occhiuto vieta lavoro all’aperto dalle 12:30 alle 16:00 per agricoli ed edili, tutelando la salute dal caldo estremo.

CATANZARO – Con l’estate che avanza e le temperature in costante aumento, la Regione Calabria interviene con un provvedimento mirato a salvaguardare la salute dei lavoratori. Il Presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che introduce il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00 su tutto il territorio regionale. Il provvedimento, che ha efficacia immediata e si estende fino al 31 agosto 2025, interessa in particolare i settori dell’agricoltura, florovivaismo e i cantieri edili e affini.

ORDINANZA ANTI – CALDO DI OCCHIUTO: UN DIVIETO MIRATO PER PREVENIRE I RISCHI SUL LAVORO

L’ordinanza (n. 1 del 10 giugno 2025) non impone un blocco generalizzato, ma si attiva in modo specifico. Il divieto entra in vigore solo nei giorni in cui la mappa di rischio indicata sul sito Worklimate.it (riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12:00) segnali un livello di rischio “Alto”. Questo approccio dinamico permette di intervenire solo quando le condizioni climatiche rappresentano un pericolo reale per la sicurezza dei lavoratori, garantendo al contempo la flessibilità necessaria.

LA MOTIVAZIONE: SALUTE PUBBLICA E URGENZA

Come esplicitato nel testo dell’ordinanza, la decisione nasce da un’urgente necessità di tutela della salute pubblica. L’obiettivo primario è “ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli”. Il Presidente Occhiuto ha sottolineato l’importanza di agire prontamente, in attesa di un accordo strutturato tra le parti datoriali e sindacali, un’intesa che la Regione si impegna a promuovere per una protezione più ordinaria e duratura. La misura giunge anche in risposta alle sollecitazioni di diverse organizzazioni sindacali, tra cui la Fillea Cgil, e di esponenti politici di centrosinistra, evidenziando una crescente consapevolezza sui pericoli del caldo eccessivo per chi lavora all’aperto.