Occhiuto, audizione sulle ecomafie: «Rifiuti via da Crotone, si può fare»

3 minuti per la lettura

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, sentito in audizione dalla commissione d’inchiesta sulle ecomafie «Rifiuti via da Crotone, si può fare. Altre 25mila tonnellate all’estero, ma ci sono soluzioni per smaltirli altrove in Italia».

Le prime 40mila tonnellate di rifiuti pericolosi provenienti dalla bonifica di Crotone partiranno presto, dal porto di Gioia Tauro, verso gli impianti di smaltimento esteri – tra Germania e Svezia – individuati da Eni. Altre 25mila tonnellate potrebbero essere pronte a seguirle in tempi ragionevolmente stretti: è in fase di autorizzazione la loro partenza.

L’AUDIZIONE DI ROBERTO OCCHIUTO ALLA COMMISSIONE RIFIUTI

A dirlo ieri il presidente della Regione Roberto Occhiuto, sentito in audizione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, nell’ambito del filone di approfondimento relativo al Sin di Crotone e alle attività di bonifica. A febbraio una delegazione ha già fatto sopralluogo e svolto audizioni a Crotone. Un’audizione durata circa 40 minuti, aperta dall’intervento del governatore che ha ripercorso le attività degli ultimi anni, il veto sullo smaltimento in regione dei rifiuti della bonifica, le diffide, il braccio di ferro con il ministero, che ha chiesto (meglio, ordinato) un anno fa alla Regione di rimuovere il suo veto sullo smaltimento in sede, ed Eni «che anche dopo aver individuato delle discariche all’estero insisteva per usare quella di Crotone».

Diverse – e dettagliate – le domande poste dai deputati. Una questione, in particolare, è stata ricorrente. I rifiuti da smaltire ammontano a 1 milione di tonnellate, 360mila delle quali qualificate come pericolose: pur smaltendo a breve 40mila tonnellate, che ne sarà delle altre 320mila posto che dal 2026 la nuova normativa europee ne vieterebbe il trasferimento all’estero? Occhiuto ha spiegato che le tonnellate destinate a lasciare la Calabria saranno in tutto 65mila, con le 25mila in corso di autorizzazione. Sul resto nessuna previsione, ma una chiosa: «Sommessamente vorrei dire che se il nostro stesso atteggiamento lo avessero avuto i governi nazionali e regionali negli anni passati oggi forse avremmo messo Eni nelle condizioni di smaltire più di 65mila tonnellate entro il 2026 all’estero».

RIFIUTI A CROTONE, OCCHIUTO IN AUDIZIONE: IL VETO DELLA REGIONE E LE ALTERNATIVE TECNICHE

In ogni caso, Occhiuto ha ribadito che la Regione difenderà il vincolo che vieta lo smaltimento in Calabria di quei rifiuti perché Crotone «per anni è stata la pattumiera d’Italia e a mio avviso non può ricevere altri rifiuti pericolosi da smaltire». «Eni – ha proseguito Occhiuto – ha avviato 4 notifiche per spedire in Svezia e Germania i rifiuti. Da parte dei nostri uffici c’è tutta la disponibilità ha completare l’iter di autorizzazione in tempi brevi». Ha aggiunto poi che «per noi esistono alternative tecniche» in grado di garantire il rispetto del vincolo e lo smaltimento in altre discariche, anche in Italia. È il caso del downgrading, una procedura per il trattamento dei rifiuti che consente di ‘riqualificare’ il rifiuto pericoloso in “meno pericoloso” o in alcuni casi “non pericoloso”, così da renderne più facile l’accoglimento altrove.

«Certo comporta costi ulteriori, ma confidiamo che Eni possa approfondire questa proposta, perché può aiutarci a concludere velocemente operazioni di bonifica» ha spiegato Occhiuto. Perché si è perso tanto tempo, dal 2019 ad oggi, viene chiesto al presidente. «Posso rispondere per quello che riguarda i miei tre anni di governo. In questo periodo abbiamo almeno indotto Eni a iniziare la bonifica e smaltire le prime migliaia di tonnellate all’estero. In passato ci era stato detto che non c’erano discariche fuori dall’Italia in grado di ricevere questi rifiuti – ricorda Occhiuto – Al termine del nuovo scouting chiesto a Eni dal ministero sono state trovate».