Turismo, la Calabria piace: boom di visite da Germania e Canada

CATANZARO – È una Calabria che piace quella che viene fuori dai numeri contenuti nell’Instant Tourism, il report realizzato dal dipartimento Turismo della Regione Calabria che contiene i dati relativi alle presenze turistiche nel periodo gennaio – aprile 2025. Il documento è stato presentato in una conferenza stampa allestita al 12esimo piano della Cittadella regionale alla quale hanno partecipato, insieme al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, anche l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, e il direttore generale del dipartimento Turismo della Regione Calabria, Raffaele Rio.

Circa 225mila gli arrivi in Calabria nel primo quadrimestre dell’anno con circa 465mila presenze ed un più 50% sui numeri dei turisti internazionali in termini di arrivi e presenze. La Germania, con il 24,1 per cento e gli Stati Uniti con il 5,3 per cento sono i due paesi con il maggior numero di presenze. Tra i 10 mercati esteri top player figurano Germania, Polonia, Francia, Stati Uniti, Spagna, Svizzera, Canada, Regno Unito, Brasile e Paesi Bassi che rappresentano il 59,0% degli arrivi e il 63,8% delle presenze rispetto al dato complessivo dell’incoming regionale.

«Vorremmo – ha esordito il presidente Occhiuto all’apertura dell’incontro – che questo appuntamento diventasse strutturale». «Il nostro obiettivo è quello di rinnovare, ogni 4 mesi, una discovery con i dati delle presenze e degli arrivi. I numeri contenuti in questo primo documento – ha aggiunto – confermano che investire nell’incoming, potenziando gli aeroporti, sta producendo risultati, così anche la decisione di finanziare, con fondi regionali, la tassa di 6,50 euro a carico dei passeggeri. Un dato, quello calabrese, sicuramente in controtendenza rispetto al dato provvisorio nazionale che registra, nello stesso arco temporale osservato, una contrazione sia degli arrivi (-7,2%) che delle presenze (-3,2). L’analisi storica, inoltre, evidenzia come il primo quadrimestre del 2025 si configuri come il periodo più performante in termini di crescita tendenziale post-pandemica, sia sul fronte delle presenze che su quella dell’evoluzione degli arrivi. Più che rilevante anche il confronto con l’andamento provvisorio dei flussi su base nazionale».

L’aumento delle presenze per il turismo in Calabria – è stato detto nel corso dell’incontro – rappresenta un segnale concreto della crescente attrattività della destinazione, indicatore essenziale di sviluppo non solo per l’incremento dei flussi, ma anche per la loro capacità di generare valore e permanenza sul territorio. Il prolungamento della durata media dei soggiorni e la maggiore apertura ai mercati esteri sono esiti tangibili delle politiche di rafforzamento dei collegamenti aerei e dell’accessibilità internazionale. La dinamica dei prezzi incide ancora sulla mobilità domestica, ma l’espansione della componente estera apre prospettive nuove. A partire da questi risultati, diventa sempre più necessario investire in una strategia integrata che metta a sistema qualità dell’accoglienza, promozione internazionale e sostenibilità dei flussi turistici.

L’assessore Giovanni Calabrese ha sottolineato l’importanza del trend, con segno positivo, sul piano della destagionalizzazione e del lavoro svolto in questi mesi per la salvaguardia del mare. «L’obiettivo – ha spiegato – in vista della prossima stagione estiva che è ormai alle porte, è quello di offrire ai calabresi ed ai tanti turisti che arriveranno nella nostra regione, un mare pulito e trasparente. I risultati di oggi forniti da Legambiente e di Arpacal, vanno in questa direzione». Per il direttore generale Raffaele Rio, invece, «è stato importante rilevare che i dati presentati, si sono registrati in un periodo dell’anno nel quale, generalmente, le presenze sono sempre state minori. Con questo tipo di analisi siamo fiduciosi di poter generare economie interessanti».