Università Magna Graecia, il rettore Cuda esalta i 300 laureandi in Medicina

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Una “giornata di straordinaria partecipazione ed entusiasmo” la definisce il rettore dell’Università Magna Graecia, Giovanni Cuda, che con soddisfazione saluta i 300 laureandi in medicina dell’ateneo

CATANZARO – «Desidero esprimere il mio più vivo compiacimento per il traguardo raggiunto dai circa 300 laureandi in Medicina e Chirurgia dell’Università Magna Graecia, protagonisti di una giornata di straordinaria partecipazione ed entusiasmo presso il Campus di Catanzaro».

Lo scrive Giovanni Cuda, rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. «Questo importante risultato – prosegue – rappresenta non solo la realizzazione di un percorso personale e accademico di grande impegno, ma anche un segnale concreto della qualità della formazione che il nostro Ateneo continua a garantire. L’Università Magna Graecia, la più antica tra le Scuole di Medicina e Chirurgia della Calabria, conferma ancora una volta il proprio ruolo strategico nel contribuire alla crescita e al rafforzamento del sistema sanitario regionale».

Il rettore riserva ai «nostri giovani futuri medici il plauso più sincero: la Calabria ha bisogno di professionisti preparati, competenti e animati da spirito di servizio. E i 300 laureandi lo sono, senza ombra di dubbio. L’auspicio à che moltissimi di loro, se non tutti, possano proseguire il proprio percorso formativo scegliendo di specializzarsi proprio presso l’Università Magna Graecia, un Ateneo che offre un’ampia e articolata gamma di Scuole di specializzazione, in grado di accompagnare i medici verso livelli sempre più elevati di competenza clinica e scientifica».

In conclusione Cuda ha voluto «inoltre ringraziare il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per aver positivamente commentato questo importante traguardo e per il suo costante impegno a favore di una sanità sempre più efficiente e di qualità. A tutti i laureandi – conclude – rivolgo un augurio sincero per un futuro professionale ricco di soddisfazioni e al servizio della salute dei cittadini”.