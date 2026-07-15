Il Catanzaro Pride, un atto culturale e politico per i diritti

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UN mese di incontri, dibattiti, spettacoli e momenti di confronto per costruire un percorso che culminerà l’8 agosto con il primo Catanzaro Pride. Il programma della manifestazione è stato presentato nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il presidente di Arci Equa e portavoce del Catanzaro Pride Giovanni Carpanzano, Rosario Bressi di Arci Calabria, il sindaco Nicola Fiorita, la vicesindaca Giusy Iemma, la consigliera delegata Daniela Palaia, l’assessora Irene Colosimo e, in collegamento, Mario Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del Roma Pride.

«Il Catanzaro Pride non è un evento simbolico né un appuntamento isolato: è un atto culturale e politico che rivendica spazio, visibilità e diritti», ha affermato Carpanzano Già nei prossimi giorni prenderanno il via iniziative nei locali del capoluogo e di Catanzaro Lido.

CATANZARO PRIDE, IL PROGRAMMA

Un ruolo centrale sarà riservato ai talk: il 22 luglio quattro Esperienze di persone LGBTQIA+ plus che si racconteranno. Il 23 luglio rapporto tra fede e comunità LGBTQIA+ con la partecipazione di diverse confessioni religiose. Il 27 luglio e il 5 agosto saranno dedicati al tema della disforia di genere.

Quest’anno Catanzaro ospiterà l’unico Pride calabrese inserito ufficialmente nell’Onda Pride. A spiegare il significato politico dell’iniziativa è stato anche Rosario Bressi, che ha ricordato come Catanzaro ospiti «il primo Pride della sua storia e l’unico Pride ufficiale della Calabria», in un contesto che «storicamente viene considerato più conservatore rispetto ad altre realtà della regione».

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche il sindaco Nicola Fiorita, che ha rivendicato la scelta dell’amministrazione comunale di sostenere il primo Pride cittadino. Il corteo dell’8 agosto partirà alle 17.30 da piazza Garibaldi, con possibilità di parcheggio nell’area dell’Ente Fiera.

Dopo aver attraversato il lungomare raggiungerà l’area Teti, dove si alterneranno gli interventi dedicati ai diritti e gli spettacoli. Sul palco saliranno BigMama, super ospite dell’edizione, Eman, Priscilla Drag, Karma B, Chicco Colella, Vera Dragone, Gioman & Killacat, Simonetta Musitano e Antheal. Grande spazio sarà riservato anche alle performer di Arci Equa – Odile LeNoir, La Nyni, La Doublemme e Sharpay Scorpio – oltre al dj set del Muccassassina e ai dj Freddy, Trisha, Dylan Jay e Adriana Perulli.