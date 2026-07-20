Magna Graecia Film Festival, il festival che valica i confini

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È UFFICIALMENTE partito il conto alla rovescia: sabato 25 luglio prenderà il via la 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival a Soverato. Un appuntamento ideato e diretto da Gianvito Casadonte che, nel corso degli anni, si è affermato come uno degli eventi attesi dell’estate in Italia.

Nato come vetrina dedicata ai giovani autori emergenti, il Magna Graecia Film Festival è oggi un contenitore culturale. Attraverso il cinema, apre il confronto anche su altri ambiti di interesse come sport, salute, giustizia, libri, enogastronomia, innovazione, trasformando il festival in uno spazio di dialogo, riflessione e crescita condivisa.

Tra i tanti ospiti attesi Kevin Spacey, Can Yaman, Valeria Golino, Marco D’Amore, Roberto Vecchioni, con un omaggio speciale alla memoria di Ettore Scola. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per accendere i riflettori nazionali e internazionali sulla Calabria, raccontandone le eccellenze, le potenzialità e la capacità di attrarre produzioni, talenti e investimenti.

L’attesa che accompagna questa 23ª edizione è confermata dal crescente numero di richieste di informazioni e partecipazione che stanno giungendo da tutta Italia da parte di pubblico, appassionati e addetti ai lavori. Un interesse che supera i confini nazionali, con numerose manifestazioni di attenzione provenienti anche dall’estero.

«Si tratta del risultato di un percorso costruito nel tempo – commenta Gianvito Casadonte – grazie alla capacità del network del Magna Graecia Film Festival. Una visibilità sempre più ampia attraverso una strategia di comunicazione multicanale ha rafforzato il posizionamento della manifestazione nel panorama culturale italiano ed europeo. Il festival si conferma così anche un efficace strumento di marketing territoriale: si promuove l’immagine della Calabria attraverso la cultura, il cinema e il confronto».

Il MGFF è sostenuto da Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria, brand della Regione Calabria Assessorato al Turismo, Calabria Film Commission e Comune di Soverato.