Lamezia, morto il vescovo emerito Luigi Antonio Cantafora

È morto a 82 anni il vescovo emerito della diocesi di Lamezia Terme Luigi Antonio Cantafora, pastore della diocesi dal 2004 al 2019

LAMEZIA TERME – Il Vescovo emerito della Diocesi di Lamezia Terme, monsignor Luigi Antonio Cantafora, nel cinquantaseiesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, è tornato alla Casa del Padre. Nato a Scandale (Crotone) nel 1943, Cantafora è stato vescovo di Lamezia dal 2004 al 2019.

MORTO MONSIGNOR CANTAFORA, LE PAROLE DEL VESCOVO PARISI

L’attuale vescovo della diocesi di Lamezia, monsignor Serafino Parisi, “insieme al Clero, religiosi, religiose, diaconi ed a tutto il popolo di Dio, si uniscono in preghiera per la sua anima”.

“Pastore instancabile – scrive in una nota la diocesi – è stato una guida attenta e fraterna alla nostra Chiesa alla quale è rimasto sempre legato non facendo mai mancare il suo paterno affetto. La sua nascita al cielo nel giorno del suo anniversario sacerdotale – afferma monsignor Parisi – è il sigillo ad una vita spesa nel ministero con lungimiranza e con passione infaticabile. Dio accolga la sua anima e lo ricompensi”.