Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Nocera Terinese

3 minuti per la lettura

Il Comune di Nocera Terinese ha ospitato la sesta tappa di Miss Italia Calabria in piazza Enrico Berlinguer, accanto alla Chiesa Maria Regina della famiglia.

Miss città di Nocera Terinese è Chiara Corrente di Cosenza. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Rebecca Mazza. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi Giulia Ongia. Quarta classificata Beatrice Cardillo. Quinta classificata Greta Tassiello. Sesta classificata Azzinaro.

SESTA TAPPA MISS ITALIA CALABRIA: NOCERA TERINESE

Il Comune di Nocera Terinese ha ospitato la sesta tappa di Miss Italia Calabria in piazza Enrico Berlinguer, accanto alla Chiesa Maria Regina della famiglia. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Cerchiamo di valorizzare la nostra bellissima Regione durante il nostro tour. In occasione di questa sesta tappa, ringraziamo il sindaco di Nocera Terinese Saverio Russo e il pubblico per averci riservato una bellissima accoglienza. Ringraziamo l’associazione Socialmente nella persona del presidente Andrea Nigro, uomo sensibile che ha voluto fortemente ospitare Miss Italia Calabria in questa città. Un sincero ringraziamento va alla nostra super squadra, alle aspiranti miss e alle loro famiglie per il costante supporto. Invitiamo le ragazze calabresi a iscriversi alle selezioni sul sito ufficiale di Miss Italia e a partecipare a questa straordinaria avventura insieme a noi!».

CALABRIA TRA STORIE E TRADIZIONI – UN VIAGGIO D’INCANTO

Questa edizione di Miss Italia Calabria è dedicata alla “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”: direzione artistica di Linda Suriano, testi di Francesca Marchese e coreografie di Lia Molinaro. L’Accademia New Style – Scuola di moda e design di Cosenza, sotto la guida di Franca Trozzo, ha rivisitato in chiave moderna gli abiti tradizionali calabresi. A fornire alle concorrenti gli strumenti necessari per affrontare la competizione con maggiore consapevolezza e fiducia in sé stesse è stata Katia Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach.

MISS ITALIA CALABRIA 2024: MOMENTI DI SPETTACOLO

La sesta tappa del concorso è stata condotta con grinta ed entusiasmo da Linda Suriano e Andrea De Iacovo. L’atmosfera della serata è stata impreziosita dalla performance di Roberto Bozzo, cantautore calabrese e frontman dei Sabatum Quartet, autore della sigla “Immagina la bellezza”, ideata per questa edizione di Miss Italia Calabria, che in questa occasione ha presentato il suo nuovo singolo “Il sogno nel cassetto”. Ad aggiungere un tocco di brio all’evento, le interpretazioni del giovane cantautore polistrumentista Francesco Lembo. Ospite della sesta tappa: Miss Italia Calabria 2023 Carlotta Caputo.

Ricordando che l’evento è stato realizzato grazie alla sinergia tra il Comune di Nocera Terinese e l’associazione Socialmente, Alfonso Ricci (imprenditore nel settore turistico) ha ringraziato «il presidente dell’associazione Andrea Nigro, molto affezionato a questo territorio, l’amministrazione comunale e la Carli Fashion Agency per l’organizzazione impeccabile di questa serata».

Il sindaco di Nocera Terinese Saverio Russo ha evidenziato l’importanza di ospitare una manifestazione come Miss Italia Calabria e ha ringraziato: «l’organizzazione per aver scelto di portare la kermesse nel nostro Comune. Siamo un’amministrazione giovane e puntiamo alla valorizzazione turistica del territorio. Quest’estate abbiamo promosso infatti numerosi eventi, tra cui questa bella iniziativa».

GIURIA SESTA TAPPA MISS ITALIA CALABRIA

A proclamare la vincitrice della sesta tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Saverio Russo (sindaco di Nocera Terinese), Roberto Bozzo (cantautore), Carlotta Caputo (Miss Calabria 2023), Mariano Ranieri (Framesi), Alfonso Ricci (imprenditore del settore turistico), Roberto Mattia (imprenditore), Giusy Fiorenza (insegnante), Don Antonio Costantino (parroco della Chiesa Maria Regina della famiglia).

MISS CITTÀ DI NOCERA TERINESE

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Nocera Terinese ha confessato di essere: «Felice di questa vittoria inaspettata. Ho già partecipato alle selezioni de 2023. Per me, è sempre una grande emozione salire sul palco di Miss Italia Calabria. Ovviamente, il mio obiettivo è vincere questo prestigioso titolo».