Lamezia, al via Trame, festival dei libri sulle mafie

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Parte da Lamezia Terme Trame 2026, il festival dei libri sulle mafie. Inaugurazione con Occhiuto, mostre, incontri e ospiti tra legalità, diritti e informazione

LAMEZIA TERME – Prende il via oggi (16 giugno 2026) la quindicesima edizione di Trame – Festival dei libri sulle mafie, dedicata quest’anno al tema “Terra e Libertà”. Per sei giorni la città ospiterà magistrati, giornalisti, scrittori, studiosi, artisti e testimoni impegnati a raccontare le trasformazioni delle mafie contemporanee, i conflitti che attraversano il mondo, le sfide della democrazia e il valore della libertà.

Inaugurazione con Occhiuto e mostre

La giornata inaugurale si apre alle 17 nel Chiostro San Domenico con i saluti istituzionali e la partecipazione del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. A seguire l’inaugurazione delle mostre che accompagneranno l’intera manifestazione, veri e propri percorsi di approfondimento civile e culturale. Tra queste, “Vedere la Democrazia. L’eredità dell’antico tra testimonianze classiche e creazioni contemporanee”, progetto realizzato dal Museo Archeologico Lametino in collaborazione con Fondazione Trame ETS e impreziosito da un’installazione site-specific dell’artista Massimo Sirelli. L’esposizione, inserita nel programma “Trame per il Patrimonio”, rappresenta un omaggio all’80° anniversario dell’Assemblea Costituente e resterà visitabile fino al 22 novembre.

TRA FOTOGRAFIA E GIORNALISMO AL TRAME FESTIVAL DI LAMEZIA

Spazio anche alla fotografia e al giornalismo con “Con Toscani Corleone nel mondo”, mostra dedicata a Oliviero Toscani a un anno dalla sua scomparsa e a trent’anni dal celebre reportage realizzato a Corleone; “Spina”, progetto fotografico di Mario Spada che racconta vent’anni di trasformazioni della città di Napoli; “La Repubblica. Una storia di futuro”, selezione di prime pagine che hanno documentato cinquant’anni di mafie e criminalità organizzata in Italia; e “Il graffio poetico”, esposizione delle vignette di Mauro Biani dedicate alle inchieste del Premio Roberto Morrione, alle giornaliste e ai giornalisti uccisi nello svolgimento del proprio lavoro e alle battaglie ancora aperte per la verità e la giustizia.

Il percorso espositivo di Trame.15 si estende inoltre negli spazi della città con le iniziative di Trame in Città, tra cui le mostre “Una vita contro la mafia”, “#Leparolevalgono”, “Il Popolo di Trame” e “Il diritto di essere”, che portano i temi del festival nei luoghi simbolo di Lamezia Terme.

I primi appuntamenti

Tra gli appuntamenti più attesi della prima giornata, la lectio magistralis del linguista Michele Cortelazzo, presidente emerito dell’Accademia della Crusca, dedicata al linguaggio delle mafie, nell’ambito della collaborazione con Fondazione Treccani Cultura. Alle 19 si parlerà di accoglienza e inclusione con “Famiglie che accolgono”, incontro con Antonella Agnoli, i testimoni del progetto Luna Rossa e la giornalista Maria Chiara Caruso, a partire dal volume che raccoglie venticinque storie di solidarietà e autonomia. Previsto anche un saluto video del cardinale Matteo Maria Zuppi.

La Giornata Mondiale del Rifugiato trova spazio nel programma di Trame con una serie di iniziative promosse dal Movimento Umanità in Ricerca. Dopo lo spettacolo teatrale “Fate i tuoni” di Michele D’Ignazio, la serata prosegue con il fotoreporter Francesco Malavolta, protagonista dell’incontro “Oltre la narrazione: cronache visive di un mondo in movimento”, dedicato ai diritti umani, alle migrazioni e alle crisi contemporanee. In serata spazio alla narrativa con Stefania Auci, che dialogherà con Gaetano Savatteri attorno al nuovo capitolo della saga dei Florio, L’alba dei leoni.

Il giornalismo investigativo chiude la giornata

A chiudere la giornata saranno il giornalismo investigativo e il racconto delle mafie contemporanee con il Premio Roberto Morrione. La vincitrice dell’edizione 2025 Bianca Turati discuterà dell’inchiesta “Il prezzo della legalità” insieme a Francesco Cavalli e Tommaso Panza. A seguire la proiezione del documentario vincitore del Premio Morrione.

I principali ospiti

Trame.15 proseguirà fino al 21 giugno con oltre cento appuntamenti tra libri, dibattiti, teatro, cinema, musica e iniziative diffuse in città. Nei prossimi giorni il festival ospiterà, tra gli altri, Pietro Grasso, Nicola Gratteri, Giovanni Melillo, Claudio Fava, Miguel Gotor, Vito Teti, Toni Mira, Enzo Ciconte, Gigi Riva, Goffredo Buccini, Nello Trocchia, Danilo Chirico e Murubutu. Al centro del programma i temi delle mafie globali, delle guerre e delle nuove autocrazie, dei diritti, delle migrazioni, della memoria delle vittime, del giornalismo investigativo e delle sfide della democrazia contemporanea, attraverso le sezioni Trame XL, Trame Visioni, Trame in Scena, Trame in Musica e Trame in Città.