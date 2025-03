Ex suora abusata racconta la sua storia in un libro

4 minuti per la lettura

Il libro denuncia di Siria Scarfò, “Mi svelo”, ex suora che racconta il suo incubo, tra abusi sessuali, violenza psicologica e fede

LAMEZIA TERME – Al chiostro San Domenico è stato presentato il libro di Siria Scarfò, “Mi Svelo”, che racconta il suo viaggio autobiografico tra abusi sessuali, violenza psicologica e verbale, fede e omosessualità ed i cui proventi saranno donati in beneficenza. Siria Scarfò, nasce a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria nel 1982, ha dedicato una parte della sua vita come suora missionaria, vivendo il suo apostolato principalmente in Messico.

SIRIA SCARFÒ, EX SUORA, IL MIO È UN LIBRO DENUNCIA



Oggi è titolare di uno studio di fotografia, videografia e grafica, a Lamezia Terme. A parlarne con l’autrice la giornalista professionista Emanuela Gemelli, autrice della prefazione che ci tiene a precisare: «Non si tratta di un libro terapeutico ma di un libro denuncia». Sono intervenuti anche Caterina Nero, presidente dell’associazione Per Te che ha incoraggiato la Scarfò spiegando come il ruolo dell’associazione da lei presieduta sia quello di prestare attenzione all’altro con amore, Vincenzo Nicastri, presidente dell’associazione Vola che ha invitato la Scarfò a collaborare per la realizzazione di un lungometraggio sul tema vissuto le cui spese saranno gestite dall’associazione da lui presieduta, l’avvocato Fernanda Gigliotti la quale ha spiegato come la Scarfò prima della pubblicazione si sia rivolta a lei temendo di incorrere in problemi legali scrivendo degli abusi subiti.



«L’ho tranquillizzata» ha spiegato la Gigliotti. «La sua è una denuncia gentile benché lei avesse tante buone ragioni per dire nome, cognome per parlare del protagonista del furto della sua adolescenza. Mi auguro che in futuro lo faccia. Pur essendo una forte denuncia contro gli abusi sui minori non si evince nulla di rilevante a livello penale di questo orco, che ha abusato di una bambina ingenua che non racconta nulla perché crede di dover rispettare un patto meschino».

IL CORAGGIO DI SIRIA



Paolo Seminara amico d’infanzia della Scarfò oggi nell’arma dei carabinieri ha voluto manifestare il suo apprezzamento per il coraggio avuto dall’amica che ha scelto di guardare con fede al futuro. Moderatore della serata l’editore Officine Editorali da Cleto Marco Marchese che ha introdotto l’incontro con la proiezione di un video di 4 minuti. A seguire la giornalista Gemelli ha spiegato come le scelte fatte da Siria siano state e sono scelte consapevoli ed ha posto alla stessa delle domande importanti che hanno dato la possibilità all’autrice di spiegare le motivazioni alla base della pubblicazione, non senza aver prima spiegato come la scelta fatta in passato di consacrarsi sia stata una scelta libera: «Aver lasciato la vita consacrata per me è stato un trauma ma anche un momento di crescita, non sapevo far tante cose ed ho dovuto apprenderle».

«VEDO LA CHIESA CONE UNA FIGLIA BELLISSIMA MA MALATA»

sul suo rapporto con la Chiesa ha detto: «Ho sempre visto la Chiesa come madre oggi la vedo come figlia, bellissima ma drogata, malata e fin quando noi non lo diciamo non cambierà nulla. La Chiesa in questo momento ha bisogno di essere guidata».

ABUSI PER OLTRE 5 ANNI, «NESSUNO SI È ACCORTO DI NULLA»



E ha spiegato la motivazione alla base di tale affermazione: «Avevo 12 anni e ho subito 5 anni di abuso da una persona che compie oggi 80 anni, io ne ho 40. Nessuno si era accorto di nulla». Proprio una figura che avrebbe dovuto rappresentare un riferimento per la piccola si era rivelato essere il suo più atroce incubo.

Ma la Scarfò ha specificato anche: «L’errore è far di tutta l’erba un fascio. Nell’abuso tuttavia si è soli».

«NON LA STORIA DI UNA EX SUORA, MA DI UNA PERSONA»

Per Vincenzo Nicastri «Nel libro non c’è solo la storia di una ex suora ma di una persona. Nessun genitore pensa di aver in casa una figlia che è stata abusata. Siria ha subito delle violenze da un sacerdote. Questo signore le diceva non vali nulla, non hai futuro, devi giurare di non dirlo a nessuno mentre lui si divertiva. Il sacerdote le diceva sei impura non puoi prendere la comunione, questo è tipico dei manipolatori, far credere che la colpa sia di chi subisce. Questi pedofili vogliono avere potere sulla persona abusata». Un messaggio dunque di rinascita per poter affrontare a testa alta una serie di abusi subiti e dar la possibilità a chi si trovi nelle stesse situazioni di denunciare i torti subiti.