Viaggiare tra i sapori del mondo con l’International street food a Catanzaro

3 minuti per la lettura

La manifestazione itinerante più seguita d’Italia passa anche da Catanzaro: dal 14 al 16 luglio la nona edizione dell’International street food

L’International Street Food, la manifestazione itinerante più seguita e apprezzata d’Italia, fa tappa a Catanzaro con la 72esima tappa della 9ª edizione. Da lunedì 14 a mercoledì 16 luglio 2025, Corso Mazzini si trasformerà in un grande villaggio gastronomico a cielo aperto, dove sarà possibile vivere un’esperienza unica all’insegna del gusto, dello street food, della convivialità e dell’incontro tra culture.

L’evento, organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), in collaborazione con la Confartigianato Imprese di Catanzaro e con inoltre il patrocinio del Comune di Catanzaro, è un vero e proprio festival del cibo di strada, che attraversa l’Italia per portare nelle piazze il meglio della cucina nazionale e internazionale. Con oltre 200 tappe previste nel 2025, l’International Street Food conferma il suo ruolo di riferimento assoluto per gli amanti dello street food e per chi vuole scoprire nuovi sapori in un contesto festoso e inclusivo.

A Catanzaro, il pubblico potrà gustare una ricchissima selezione di specialità gastronomiche: lo smash burger, gli hamburger di Scottona, le varie fritture di pesce, i churros, il kurtos ungherese, il caciocavallo impiccato, gli arrosticini abruzzesi, la pasta mantecata, gli hamburger di Angus, la cucina siciliana, la cucina messicana, la porchetta di Ariccia, la cucina argentina. A completare l’offerta poi, una raffinata selezione di birrifici artigianali italiani, europei e internazionali.

Sarà un viaggio tra profumi, colori e tradizioni culinarie: un’occasione anche per incontrare i veri protagonisti del festival – gli chef di strada, custodi di ricette autentiche e innovatori della cucina urbana. I visitatori saranno accolti da food truck di alta qualità, capaci di sorprendere con creatività, passione e attenzione alle norme igienico-sanitarie.

«Siamo entusiasti di arrivare a Catanzaro con la nostra carovana di sapori – dichiara Alfredo Orofino, ideatore dell’evento –. Ogni edizione dell’International Street Food è una festa che unisce tradizione e innovazione, cultura e gastronomia. Catanzaro, con la sua energia e il forte legame con la cucina del territorio, rappresenta il contesto ideale per questa celebrazione del gusto. Il nostro obiettivo è regalare al pubblico un’esperienza memorabile, coinvolgente e adatta a tutte le età.»

L’International Street Food sarà aperto al pubblico nei seguenti orari: lunedì 14 luglio: dalle 18.00 alle 24.00. Martedì 15 e mercoledì 16 luglio: dalle 12.00 alle 24.00.

L’evento gastronomico si svolge nel contesto più ampio della Festa di San Vitaliano, che animerà l’intera città dal 14 al 16 luglio con concerti, spettacoli teatrali, laboratori musicali, mostre, itinerari culturali, giochi per bambini, esposizioni di artigianato e degustazioni di prodotti locali. Tra gli appuntamenti principali, i concerti de I Trillanti (14 luglio), di Cosimo Papandrea (15 luglio), e anche lo spettacolo teatrale del Teatro Incanto (16 luglio), oltre al coinvolgente quiz interattivo “Vita…liano Quiz!”. Spazio anche alla cultura con mostre al Complesso del San Giovanni e incontri sulla storia della città, visite guidate e aperture straordinarie di chiese e luoghi simbolo.

Una tre giorni all’insegna della partecipazione e della valorizzazione delle radici identitarie cittadine, promossa nell’ambito della rassegna estiva EstArte 2025 dal Comune di Catanzaro.

In contemporanea, l’International Street Food farà tappa anche a Vallo della Lucania ed a Francavilla al Mare dal 11 al 13 luglio confermando il successo di un format che unisce gastronomia, spettacolo e spirito internazionale in ogni angolo d’Italia.