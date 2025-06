Guardavalle, affonda lo yacht di Temptation Island

2 minuti per la lettura

Incidente in mare: lo yacht di Temptation Island, noto programma tv Mediaset, da quest’anno per la prima volta registrato in Calabria, affonda a Guardavalle

GUARDAVALLE MARINA – Un incidente in mare ha rischiato di compromettere la fase preparatoria della prossima edizione di Temptation Island, il popolare reality show di Canale 5 la cui partenza è prevista per il 3 luglio 2025. Nelle acque antistanti Guardavalle Marina è affondata una barca utilizzata dalla produzione del programma. L’imbarcazione, uno yacht di lusso destinato alle riprese in mare e al trasporto dei protagonisti, si trovava a poca distanza dal Calalandrusa Resort, nuova location scelta per questa edizione.

Lo yacht sarebbe affondato dopo aver urtato un relitto sommerso, la cui presenza risulta già indicata sulle carte nautiche ufficiali della zona. Nonostante l’incidente, fortunatamente non si registrano feriti: a bordo non vi erano membri del cast o della troupe al momento dell’impatto, ma i danni materiali sarebbero ingenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’imbarcazione avrebbe stazionato per alcuni giorni nel porto di Roccella Jonica, probabilmente per rifornimenti e operazioni logistiche legate alla produzione, prima di salpare alla volta di Guardavalle Marina. Proprio in questa località si trova il Calalandrusa Resort, che farà da sfondo alle nuove vicende sentimentali del programma.

A poche centinaia di metri dalla costa, durante una manovra, lo yacht avrebbe urtato un oggetto sommerso – con tutta probabilità un relitto già noto ai navigatori – che ne avrebbe compromesso la stabilità e provocato l’affondamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi della Guardia Costiera, provenienti dagli uffici marittimi di Roccella Jonica e Soverato. Le autorità hanno effettuato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità o negligenze.

La Capitaneria di Porto, ha confermato l’apertura di un’indagine. La presenza del relitto era nota e segnalata, ma non è ancora chiaro se l’equipaggio dello yacht ne fosse al corrente o se vi sia stato un errore di navigazione. I rilievi tecnici in corso aiuteranno a comprendere se ci siano stati problemi di segnalazione, guasti a bordo o altri elementi che hanno contribuito all’incidente.

Il mezzo affondato era destinato a ospitare le riprese in mare e a trasportare i partecipanti e i tentatori durante alcune delle escursioni fuori dal villaggio, uno degli elementi caratterizzanti del format televisivo. Non è ancora stato comunicato se la produzione dovrà apportare modifiche al piano di lavoro in seguito all’accaduto, ma al momento le registrazioni non sembrano a rischio.