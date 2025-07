Magna Grecia Film Festival, si riparte da Soverato

3 minuti per la lettura

SOVERATO (CATANZARO) – A quattro giorni dalla serata inaugurale, la XXII edizione del Magna Grecia Film Festival prende forma: ieri mattina, nella sala consiglio del Comune di Soverato, la conferenza stampa di presentazione del Festival delle opere prime e seconde. È toccato al fondatore (insieme al fratello Alessandro) e direttore artistico del Magna Graecia Film Festival, Gianvito Casadonte, svelare tutti i dettagli della manifestazione che, per una settimana, dal 26 luglio prossimo al 2 agosto, riempiranno le serate dei soveratesi e dei tanti turisti presenti nella città “Perla dello Ionio”. Una settimana in cui il lungomare accoglierà il pubblico e gli ospiti del Festival: da Margherita Buy, a Serena Rossi, Carolina Crescentini, Toni Servillo, Kim Rossi Stuart, Marco Giallini, Massimo Ghini, Dino Abbrescia, solo per citarne qualcuno.

Con Gianvito Casadonte anche il sindaco della città, Daniele Vacca. Dopo anni di esperienza, dunque, che hanno avuto il merito di far crescere il Festival sino a farlo diventare punto di riferimento per il cinema emergente, il Magna Graecia Film Festival ritorna alle origini. «Non guardiamo alle spalle ma al futuro. Soverato, sono certo, sarà un laboratorio culturale per l’intera regione e ci entusiasmo nell’accogliere i giovani autori, i grandi maestri del cinema e le due nuove sezioni del Magna Graecia che sono una delle grandi novità di questa edizione».

C’è entusiasmo nelle parole di Gianvito Casadonte nell’annunciare il programma del Festival e come, oltre al cinema, in questa edizione ci saranno due novità: una dedicata alla medicina e l’altra alla politica. «Parleremo di politica con il format Magna Graecia Politics al quale parteciperanno, moderati dal giornalista calabrese e prossimo volto dei mercoledì sera di Rete 4, Tommaso Labate, due leader della politica nazionale: il vicepresidente e ministro degli Esteri, Antonio Tajani e la leader dell’opposizione e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a Soverato rispettivamente il 29 luglio e l’1 agosto. Ma con la politica – ha aggiunto Casadonte – ci sarà anche il ”Magna Graecia Salute”. Due serate dedicate alla medicina a cura del professore di Oncologia presso l’Internationale University UniCamillus di Roma, il catanzarese Francesco Cognetti. Due serate in cui si parlerà di prevenzione e di sani stili di vita».

Casadonte, poi, tornando sullo spostamento del Festival da Catanzaro a Soverato, ha ribadito come «Soverato e Catanzaro siano un’unica grande città. Penso che si debba essere pronti ad accettare nuove sfide e soprattutto a viverle insieme, queste nuove sfide. Sono felice di essere stato 12 anni a Catanzaro e sono felice di rientrare a Soverato. Penso che Soverato sia la Perla dello Ionio, e Catanzaro invece, la città capoluogo di Regione. La location messaci a disposizione dall’Amministrazione comunale, poi, è pazzesca, meravigliosa. È il lungomare Giovanni Paolo II, accanto alla Villa comunale da dove tutto è iniziato iniziato».

Soddisfazione per la scelta di far ritornare il Magna Graecia Film Festival a Soverato, è stata espressa dal sindaco Vacca che ha evidenziato «come questa manifestazione sia una grande opportunità per la città. Un evento dal forte impatto culturale e turistico. Dopo tanti anni – ha aggiunto -, accogliamo una manifestazione che negli anni ha, di fatto, portato in Calabria grandi nomi del cinema nazionale ed internazionale. Riabbracciare il Festival per noi significa dare nuovi impulsi alla cultura, al turismo ed all’economia locale».