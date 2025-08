Il terzo atto di “Sapore di Mare” per “gustare” la bellezza

3 minuti per la lettura

SAPORI della tradizione, musica e informazione: tre elementi apparentemente slegati tra di loro che finiscono per fondersi quando a fare da collante c’è il sentimento collettivo dell’aggregazione sociale e ne è prova il successo che ha ottenuto, fin dal suo esordio, l’iniziativa “Sapore di Mare”, riproposta nella sua formula ormai consolidata, per il terzo anno consecutivo. Con qualche innesto di novità necessario per puntare su un evento di grande richiamo come il concerto di Fausto Leali che salirà sul palco nella serata conclusiva di giovedì 14 agosto.

Questo appuntamento infatti – così come anche l’Hit Parade Show con Demo Morselli e Marcello Cirillo di martedì 12 agosto -è parte integrante della rassegna “EstArte” del Comune di Catanzaro. «Abbiamo unito le forze in un progetto condiviso» ha spiegato l’Assessora alla Cultura, Donatella Monteverdi aprendo la conferenza stampa di presentazione dell’edizione numero tre del festival “Sapore di Mare” che prenderà il via il prossimo 9 agosto per animare sei serate nel periodo dell’anno in cui in città si registrano numerose presenze turistiche. Se da un lato si è cercato di modellare un’occasione di intrattenimento per chi qui arriva per trascorrere le vacanze, è pur vero che la manifestazione ideata da Antonio Ursino, presidente dell’associazione “Il Cilindro”, ha tutte le carte in regola per richiamare l’attenzione di un pubblico locale eterogeneo e transgenerazionale.

Il cartellone propone serate musicali – presentate da Francesca Rania – per tutti i gusti: da “Rewind 90 (9 agosto), al live show di Antonio Mezzancella (11 agosto), dall’omaggio a Raffaella Carrà (10 agosto) al Tributo ai Coldplay (13 agosto). Aspetto peculiare della manifestazione che sarà ospitata per tutta la durata nel piazzale del Porto di Catanzaro Lido, è lo spazio dedicato a talk divulgativi curati da docenti e ricercatori dell’Università Magna Graecia e condotti dal giornalista Gabriele Rubino. Il focus sarà su argomenti di interesse generale come la sana alimentazione, la cura e il benessere attraverso l’uso di cosmetici naturali.

A presentare gli incontri è stato Giuseppe Chiarella, in qualità di delegato del rettore Giovanni Cuda: «Con la nostra partecipazione confermiamo l’apertura dell’Ateneo al territorio e alla Città, cosa d’altra parte ormai consolidata. Gli incontri hanno l’importante finalità della divulgazione scientifica svolta da chi su questi argomenti è un’autorità dal punto di vista scientifico. Un’informazione di qualità è strumento importante ai fini della prevenzione che dalle nostre parti è addirittura un imperativo. Conoscere peculiarità degli alimenti e l’adeguatezza dei comportamenti significa apportare qualità alla vita di tutti i giorni e miglioramento allo stato della salute collettiva».

E poi, al centro della festa c’è il cibo. L’area gastronomica, aperta tutte le sere, offrirà una ricca selezione di piatti tipici e specialità regionali e nazionali: fritture di pesce, spiedini, morzello di baccalà, porchetta, panini gourmet, pizza, crespelle, primi di terra e mare, BBQ e dolci siciliani. Il tutto accompagnato da cocktail e drink vista mare. «L’aspetto enogastronomico unisce convivialità, tradizione e scoperta. Vogliamo offrire un’esperienza completa, che coinvolga tutti i sensi» ha spiegato Ursino ricordando la scintilla che ha dato vita a questo progetto: «Un’idea semplice lanciata dal pescatore Vito Catania con la proposta di organizzare una sagra del pesce». Un lavoro corale, sostenuto anche da istituzioni e partner privati, ha portato a un grande risultato.