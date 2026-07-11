Catanzaro in festa per San Vitaliano

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CATANZARO – La festa patronale come occasione per ritrovare il senso di appartenenza alla città, valorizzarne le eccellenze e rilanciare il centro storico: è questa la filosofia che anima “Tutti festeggiano San Vitaliano”, il ricco cartellone di iniziative in programma il 15 e 16 luglio, presentato nella Biblioteca comunale “De Nobili” dal sindaco Nicola Fiorita insieme agli assessori Donatella Monteverdi, Giuliana Furrer e Vincenzo Costantino e ai rappresentanti delle associazioni e delle categorie economiche coinvolte.

Un programma che trasforma la ricorrenza religiosa in una manifestazione che unirà cultura, enogastronomia, spettacolo, turismo e promozione economica.

Il centro storico, tra Corso Mazzini, Piazza Prefettura, Giardini Nicholas Green e vicoli cittadini, diventerà un grande palcoscenico con degustazioni, show cooking, laboratori, spettacoli, visite guidate, mostre, artigianato, street food, birrifici artigianali e intrattenimento.

«Per San Vitaliano siamo riusciti a costruire un programma particolarmente ricco», ha affermato il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. «Quando ci siamo insediati la festa era ormai stata quasi abbandonata. Abbiamo voluto restituirle il ruolo di autentica festa patronale della città, non solo per il suo valore religioso, ma perché Catanzaro ha bisogno di momenti capaci di rafforzarne l’identità. Da allora il percorso è cresciuto costantemente e quest’anno compie un ulteriore salto di qualità grazie al coinvolgimento degli operatori del territorio. Credo che siamo riusciti a restituire ai catanzaresi la loro festa». Al suo fianco gli assessori alla Cultura Donatella Monteverdi, alle Attività economiche Giuliana Furrer e al Turismo Vincenzo Costantino.

Il cuore della manifestazione sarà i Pitta Days – Viaggio di sapori nella tradizione catanzarese, progetto realizzato con Assipan e finanziato dalla Regione Calabria attraverso “La Calabria che incanta”. La Pitta Catanzarese De.Co. diventerà il filo conduttore di un percorso che comprenderà degustazioni, laboratori, show cooking, talk, tavole rotonde e una mostra dedicata alla storia del prodotto simbolo della gastronomia cittadina. Sul fronte musicale Piazza Prefettura ospiterà due grandi appuntamenti. Il 15 luglio salirà sul palco Nina Zilli, mentre il 16 luglio spazio prima a CuoreCantastorie – Storie, canti e danze grecaniche e d’Arberia, poi al concerto del cantautore calabrese Eman, impegnato nel tour del nuovo album Magarìa, seguito da un dj set finale. Numerose le iniziative collaterali. Antonio De Santis, delegato regionale della Federazione italiana pasticceria, gelateria e cioccolateria, ha annunciato l’arrivo del Panettone Estivo, con circa cinquanta maestri pasticceri provenienti da tutta Italia, showcooking, cinquecento panettoni realizzati con prodotti identitari calabresi e una torta monumentale dedicata ai simboli di Catanzaro.

Francesca Prestia, direttrice artistica di CuoreCantastorie, ha spiegato che il festival porterà nel centro storico artisti provenienti da tutta Italia e dall’Europa. Raffaele Scarfone, presidente dell’associazione Carpe Diem, ha presentato Carpe Wine in the City, con quindici cantine selezionate e degustazioni guidate.

Il presidente nazionale di Conpait, Angelo Musolino, ha illustrato il progetto “Agrumi in Festa”, con maestri gelatieri provenienti da tutta la Calabria. Tutto il gelato preparato durante l’evento sarà distribuito gratuitamente ai cittadini e devoluto a fini benefici. Tra gli interventi anche quello di Massimo Esposito, del Foyer, che ha ricordato il percorso di confronto avviato nei mesi scorsi con l’amministrazione comunale per sollecitare l’organizzazione di una grande festa capace di coinvolgere il tessuto commerciale e produttivo del centro storico, esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra pubblico e privato Per Confartigianato Catanzaro, il presidente William D’Iuorno ha evidenziato il coinvolgimento degli artigiani artistici locali e la realizzazione del tradizionale dischetto di San Vitaliano, reinterpretato in diverse versioni dagli artigiani del territorio.

Sul piano culturale, Francesco Passafaro, direttore del Teatro Comunale, ha presentato la Caccia al Tesoro Multiculturale del progetto Catanzaro Movie Theatre, un’iniziativa aperta alla cittadinanza che coinvolgerà il quartiere Pianicello attraverso enigmi, prove e percorsi dedicati alla memoria e alle diverse culture.

Infine Roberto Talarico, dell’Associazione Storica Mirabilia, ha illustrato lo spettacolo “Vi racconto una storia – L’assedio del 1528, una vittoria imperfetta”, inserito nel progetto “The Wind of CZ – Identità in Movimento”. Il 16 luglio, al San Giovanni, il pubblico sarà protagonista di una rievocazione immersiva dell’assedio di Catanzaro, tra ricostruzioni storiche, documentari, scenografie e interpretazioni teatrali dedicate ai protagonisti di una delle pagine più significative della storia cittadina.