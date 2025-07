3 minuti per la lettura

Estate a Botricello 2025: musica, cultura e tradizioni in un programma che anima il territorio dal 3 luglio al 28 settembre.

BOTRICELLO (CATANZARO) – Concerti sotto le stelle, sapori autentici, tradizioni che rivivono tra i vicoli del borgo e sul lungomare. L’estate 2025 di Botricello sa di rinascita e di comunità e promette emozioni per tutti. Dal 3 luglio al 28 settembre 2025, un calendario ricco di musica, cultura, tradizioni e sport pensato per coinvolgere diverse generazioni e valorizzare un territorio che vuole essere punto di riferimento lungo la costa ionica. Un programma pronto a trasformare il paese in un palcoscenico a cielo aperto.

Cuore pulsante dell’organizzazione è il gruppo di lavoro guidato dal consigliere delegato agli spettacoli Marco Stirparo, insieme alla consigliera Paola Catrambone, all’assessore Ilaria Gigliotti e al vicesindaco Giovanna Puccio, con il sostegno delle associazioni locali e il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Estate a Botricello 2025: Mietta in concerto, il grande evento del 13 agosto

Il grande evento dell’estate? Mietta! L’artista pugliese, regina della musica italiana, vincitrice del Festival di Sanremo e volto amato della TV, arriverà a Botricello mercoledì 13 agosto per un concerto gratuito sul lungomare, con inizio alle 22. Un appuntamento che richiamerà fan da tutta la costa ionica.

Il programma di luglio: musica e sport

La magia inizierà già il 3 luglio, con i giovani talenti della Art’è Studios School of Music diretti dal maestro Rosario Froio. Venerdì 25 luglio sarà la volta della finale della Summer Cup per i ragazzi delle scuole medie. Sabato 26 Piazza Pertini si accenderà con la musica di “Bella D’estati”, colonna sonora calabrese di un’estate di festa, accompagnata dagli stand di prodotti tipici. A chiudere luglio, il trofeo calcistico “Sinisa Mihajlovic”, un omaggio al grande campione.

Agosto tra premi, tradizioni e concerti

Ad agosto il ritmo si fa incalzante. Si parte venerdì 1 con Davis Muccari e la Notte Calabrese sul lungomare, accompagnata dagli stand di prodotti locali. Lunedì 4 riflettori puntati sull’orgoglio botricellese con la quarta edizione del premio dedicato al magistrato Federico Bisceglia. Giovedì 7 si terrà la finale del torneo “Piccoli Campioni”. Venerdì 8 agosto sarà protagonista il borgo di Botricello Soprano con la seconda edizione della sagra degli ‘Mparrettati e il gruppo folkloristico “Cori Calabrisi”. Un’occasione per vivere le radici e i sapori autentici del territorio.

Dopo l’atteso live di Mietta, il 13, spazio alla nostalgia con “Mi ritorni in mente”, tributo a Lucio Battisti interpretato da Tonino Trapasso. Venerdì 22 agosto i più piccoli saranno protagonisti della serata Magia d’Estate, tra spettacoli e sorprese.

Settembre tra sport e motori

Settembre chiude in bellezza: domenica 14 torna la StraBotricello, la gara podistica che riunisce sportivi e famiglie lungo le strade del paese. Infine, rombi di motori e passione a due ruote con il Motoraduno d’eccellenza in programma sabato 27 e domenica 28: due giorni dedicati a chi ama le moto, la libertà e la strada.

Estate a Botricello 2025: musica, cultura, tradizioni, sport e promozione del territorio

Musica, cultura, tradizioni, sport e promozione del territorio: l’Estate a Botricello 2025 è un invito a vivere il paese, a riscoprire le sue piazze, il lungomare e il Borgo Soprano, in un clima di comunità che si fa festa, incontro e condivisione. Un’occasione per rafforzare l’identità locale e attrarre visitatori, mostrando una Botricello che sa accogliere e raccontare la sua bellezza, passo dopo passo, concerto dopo concerto.