Mediterraneo Radio Festival 2026, con Rocco Papaleo

2 minuti per la lettura

Mediterraneo Radio Festival 2026, parte la VII edizione tra Catanzaro e Nocera Terinese: repertorio raro, Cameristi Teatro alla Scala, Papaleo in Stravinsky. Su Rai Radio 3 dal 10 marzo al 21 giugno

Dal 10 marzo al 21 giugno 2026 torna il Mediterraneo Radio Festival, giunto alla sua settima edizione. La rassegna, organizzata dal Conservatorio Statale di Musica “P. I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese, propone un cartellone di sei spettacoli di alto profilo, con la direzione artistica di Filippo Arlia, la produzione di Raffaele Cacciola e la media partnership di Rai Radio 3.

MEDITERRANO RADIO FESTIVAL, TRA CATANZARO E NOCERA TERINESE

Nato nel 2020 come risposta creativa alle restrizioni imposte dalla pandemia, il Mediterraneo Radio Festival ha saputo trasformarsi nel tempo in una stagione culturale stabile, riconosciuta per la qualità artistica e la capacità divulgativa. L’idea originaria di portare la musica nelle case degli ascoltatori attraverso la radio si è evoluta in un progetto capace di unire innovazione, ricerca e valorizzazione dell’identità territoriale.

TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE



Punto di forza del Mediterraneo Radio Festival è la riscoperta di repertori rari e poco eseguiti, insieme alla valorizzazione di compositori legati a importanti ricorrenze storiche. Ogni edizione diventa così un’occasione per ascoltare pagine inedite o dimenticate della musica classica, attraverso programmi costruiti con rigore musicologico e una forte vocazione divulgativa.

MEDITERRANEO RADIO FESTIVAL, TRA GLI OSPITI ROCCO PAPALEO

L’edizione 2026 conferma il respiro nazionale e internazionale della manifestazione. Tra gli ospiti spiccano I Cameristi del Teatro alla Scala e Rocco Papaleo, protagonisti di un viaggio musicale che attraversa generi e linguaggi differenti, dal classico al contemporaneo.

IL LEGAME CON IL TERRITORIO



Il Festival rinnova anche quest’anno la collaborazione con Rai Radio 3, punto di riferimento per la diffusione della cultura musicale in Italia. Una sinergia che garantisce al progetto visibilità nazionale e continuità divulgativa, confermando il ruolo del Conservatorio Tchaikovsky come centro di alta formazione e produzione musicale.

Il Mediterraneo Radio Festival, in programma tra Catanzaro e Nocera Terinese, si pone come laboratorio culturale e simbolo di rinascita per la Calabria. Nocera Terinese, con il suo borgo affacciato sul Tirreno e la forte identità storica, è oggi un polo musicale e turistico in crescita, grazie anche all’impegno del Conservatorio nel promuovere il dialogo tra arte, territorio e nuove generazioni di musicisti.

LA MUSICA COME SEGNO DI RESILIENZA

Dalla sua nascita, il Mediterraneo Radio Festival porta avanti una convinzione semplice ma potente: la musica trova sempre nuove strade per arrivare a tutti, anche nei momenti più difficili. Dal 10 marzo al 21 giugno, quell’idea torna a vibrare tra le onde sonore di Rai Radio 3, accompagnando il pubblico in un viaggio che unisce cultura, scoperta e passione.