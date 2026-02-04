Amici 25, chi è il calabrese Antonio Stillante nuovo allievo della scuola

3 minuti per la lettura

E’ Antonio Stillante, nuovo talento della danza entrato a far parte della scuola di Amici 25, ecco chi è il giovane ballerino

La scuola dei talenti più famosa d’Italia, Amici accoglie tra i banchi un nuovo protagonista della danza. Durante la puntata andata in onda domenica 1° febbraio, Antonio Stillante ha ufficialmente fatto il suo ingresso nel talent show di Maria De Filippi, attirando subito l’attenzione degli addetti ai lavori. Il suo talento ha convinto Alessandra Celentano e la giudice Francesca Tocca, che hanno scelto di puntare su di lui, decisione che ha portato all’eliminazione definitiva della ballerina campana Maria Rosaria.

CHI E’ ANTONIO STILLANTE, NUOVO ALLIEVO DELLA SCUOLA DI AMICI 25

Nonostante la giovane età, Stillante vanta già un curriculum di tutto rispetto nel panorama della danza sportiva. Formatasi nella scuola Sarà Danza di Sara Mola, la sua preparazione tecnica si è consolidata attraverso un percorso ricco di competizioni che lo hanno portato a vincere prestigiosi premi. In coppia con la ballerina Iana Moiseenko, Antonio Stillante ha collezionato nel 2025 il titolo di campione italiano Youth Latin durante i campionati a Riccione, il bronzo mondiale ottenuto a Wuxi, in Cina, e la medaglia d’argento ai Campionati europei di Tallinn.

Parallelamente alla carriera artistica e alle competizioni, il ballerino ha sempre proseguito con il percorso scolastico. Per questo è stato inserito nel Progetto Studente–Atleta di Alto Livello, promosso dal Ministero dell’Istruzione Dipartimento per lo Sport, Coni, Cip e Sport e Salute S.p.A., iniziativa che consente ai giovani talenti di conciliare studio e attività agonistica. Sebbene il suo ingresso nella scuola di Amici sia avvenuto in una fase avanzata del programma e in prossimità del ‘serale’ – fase clou del programma – , le sue competenze e la sua esperienza lo rendono fin da ora uno dei possibili protagonisti delle fasi finali.

LE ORIGINI CALABRESI E LE CONGRATULAZIONI DEI SINDACI DI CASSANO E CASTROVILLARI

Originario della Calabria, Antonio Stillante è cresciuto tra Castrovillari e Cassano allo Ionio. Proprio da questi territori è arrivato un forte segnale di sostegno: le amministrazioni comunali dei due centri hanno celebrato sui social l’ingresso del ballerino nel programma, sottolineando l’orgoglio per un giovane che porta il nome della propria terra su un palcoscenico nazionale.

L’amministrazione di Cassano guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, scrive sui social: “Dopo tanti sacrifici il suo ingresso nella scuola di Amici rappresenta oggi una nuova opportunità di crescita, visibilità e consacrazione artistica. Per il momento, però, è giusto fermarsi e applaudire. Motivo per cui l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini si congratula con lui e con la sua famiglia. Seguiremo ogni suo progresso e lo supporteremo sempre verso altri traguardi!”.

Non tarda ad arrivare il commento orgoglioso dell’Amministrazione comunale di Castrovillari guidata dal sindaco Mimmo Lo Polito: “Tutta l’Amministrazione comunale e la cittadinanza si stringono in un grande abbraccio attorno ad Antonio. Un ragazzo cresciuto tra le mura della nostra città, che ha mosso i suoi primi passi presso la scuola Sarà Danza della Maestra Sara Mola, dimostrando che con sensibilità, sacrificio e dedizione i sogni si avverano. Siamo immensamente orgogliosi di Antonio – ha dichiarato il Sindaco Mimmo Lo Polito – . Il suo percorso è un esempio per tutti i nostri giovani: la passione unita all’impegno porta lontano. Forza Antonio, Castrovillari è tutta con te!”