Il calabrese Simone Alessio campione del mondo di taewkondo

BAKU (AZERBAIJAN) – Simone Alessio ha vinto la medaglia d’oro negli 80 Kg maschili ai Mondiali di taewkondo, in scena presso la Crystal Hall Arena di Baku (Azerbaijan).

Il 23enne fuoriclasse calabrese, originario di Sellia Marina, leader della graduatoria di qualificazione olimpica nella propria categoria di peso, ha ribadito ancora una volta la sua forza in una tappa fondamentale ai fini del cammino verso i Giochi Estivi di Parigi 2024.

Sui tatami azeri è risultato decisivo il successo nell’ultimo atto nei confronti dello statunitense Carl Alan Nickolas (0-0, 2-1), che si è dovuto accontentare dell’argento dopo due rounds tosti e ben disputati da parte di entrambi. Il campione europeo in carica, esentato dal primo turno in qualità di massima testa di serie, ha debuttato in scioltezza nel tabellone battendo prima il cinese Hao Tang (8-0, 12-0) e poi il croato Matej Nikolic (4-0, 2-0).

“Motivazione giusta per la rivincita”

“La vittoria della medaglia d’oro ai Mondiali è una felicità diversa, l’avevo già provata quando ero più giovane, avevo solo 19 anni, adesso sono più maturo con tanta esperienza alle spalle. L’ultimo periodo per me è non è stato semplice ma questo è stata una motivazione per prendermi questa rivincita”.

Così Simone Alessio, fresco iridato presso la Crystal Hall Arena di Baku (Azerbaijan) negli 80 Kg. “Un oro al Mondiale è qualcosa di unico – sottolinea il direttore tecnico della Nazionale, Claudio Nolano – Ricordo che prima del 2019 nessun italiano era riuscito a vincerlo ed ora siamo alla terza vittoria iridata consecutiva. Simone, se devo scegliere un aggettivo per la competizione, ha fatto dei combattimenti intelligenti qualità fondamentale a questi livelli. Questo è un grande risultato ma non soddisfacente perché sono consapevole che potevamo conquistarne almeno un’altra di medaglia. Ho la convinzione che con la determinazione che hanno messe tutti in questi giorni possiamo chiudere in bellezza il Mondiale”.

“Risultato eccezionale”

“Simone ha ottenuto un risultato eccezionale – commenta soddisfatto il presidente Fita Angelo Cito – Con questo secondo mondiale vinto si colloca tra gli atleti top a livello internazionale. Una vittoria che è di buon auspicio per il discorso olimpico. Ha fatto una gara strepitosa gestendo molto bene la gara segno di una grande maturità dell’atleta. Ora testa al Roma Grand Prix”.

“Calabria fiera di te”

“Campione del Mondo! Simone Alessio, di Sellia Marina, vince a 23 anni il secondo titolo mondiale della categoria -80 kg dei Mondiali di taekwondo a Baku”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “La forza di volontà – chiosa Occhiuto -, il sacrificio e l’impegno costante ripagano sempre. La Calabria è fiera di te. Bravissimo”.