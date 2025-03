Serie B, il Catanzaro cala il poker il Cosenza e fa suo il derby di Calabria

2 minuti per la lettura

Il derby di Calabria in Serie B non ha storia, il Catanzaro domina l’incontro ne segna 4 e consegna il Cosenza ad sempre più profondo ultimo posto

CATANZARO – Nel derby di Calabria giocato al “Ceravolo” per il campionato 2024-2025 di Serie B è il Catanzaro a fare la voce grossa e a trionfare calando un pesante poker contro un Cosenza sempre più ultimo in classifica.

Il 4-0 finale detta le differenze in campo e scava un solco profondo tra le due realtà calabresi con un Catanzaro in piena zona play off promozione e 6 punti di vantaggio sull’ultima posizione utile per parlare ancora di promozione e un Cosenza ultimo in classifica a 5 punti dalla penultima sempre più sganciato da ogni speranza.

CATANZARO-COSENZA, LA CRONACA DEL DERBY DI CALABRIA

Le formazioni all’inizio si schierano entrambe con il 3-5-2, i padroni di casa fanno la partita dall’inizio e sbloccano il risultato alla prima occasione: al minuto 20 con capitan Iemmello, alla rete numero quattordici in campionato, servito in area da Situm su un cross di Quagliata che ha trovato Caporale impreparato. Il gioco è fortemente condizionato dal vento, da una parte e dall’altra, e il Cosenza non si tira indietro trovando un pericoloso tiro cross smanacciato da Pigliacelli. Gli ospiti conquistano metri e possesso, ma non riescono a costruire pericoli seri per la porta avversaria. Il secondo tempo inizia subito con una magia di Pompetti, dopo un errore di impostazione del Cosenza, con una conclusione di sinistro a giro sotto l’incrocio che non lascia scampo a Micai.

Il Cosenza molla la presa e a firmare il tris per il Catanzaro è Bonini – al sesto gol della sua stagione – su assist di un ottimo Ilie. C’è solo una squadra in campo e i giallorossi trovano anche la quarta rete con il neoentrato Coulibaly che, complice un’uscita a vuoto di Micai, deposita in rete su assist di Bonini. Il finale è pura accademia, con in mezzo le proteste del Cosenza per un presunto rigore non concesso. Il Catanzaro con questi tre punti si rialza subito dopo la brusca frenata di Cremona e si conferma al quinto posto in classifica.