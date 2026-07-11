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Catanzaro Calcio, è Giorgio Gorgone il nuovo allenatore dei giallorossi. Bignotti sarà il dg. Nella prossima settimana la presentazione.

CATANZARO – Con la formalizzazione dell’accordo con Giorgio Gorgone, attesa per la giornata odierna, può finalmente prendere il via la nuova stagione sportiva del Catanzaro che, non senza qualche difficoltà e qualche impaccio (vedasi questione Turati che sempre ieri è stato anch’esso ufficializzato quale nuovo tecnico dello Spezia), ha quasi completamente azzerato la catena di comando della scorsa stagione. Con l’unico punto fermo rappresentato dalla conferma del ds Ciro Polito (ma anch’esso rimasto a lungo in bilico dopo la chiusura della scorsa stagione ed alla fine convinto a rimanere in giallorosso al termine di serrati colloqui con la proprietà).

I volti nuovi sono rappresentati da Nicola Bignotti, in arrivo dal club svizzero dell’Yverdon per prendere il posto da dg che era stato nell’ultimo biennio di Paolo Morganti ed, appunto, dal tecnico Giorgio Gorgone che prenderà le redini del gruppo l’anno scorso arrivato a pochi millimetri dal sogno serie A con Alberto Aquilani alla guida.

LA PRESENTAZIONE DELL’ALLENATORE GIORGIO GORGONE E LE AMBIZIONI DEL NUOVO CICLO DEL CATANZARO

Nella presentazione del tecnico, attesa per l’inizio della prossima settimana in concomitanza con la partenza della primissima fase della preparazione prestagionale, si capirà di più e meglio quali saranno i reali obiettivi del club giallorosso. Il sogno sarebbe quello di provare a ripetersi dopo le tre strepitose stagioni che si sono succedute, tutte concluse con un comodo approdo ai play-off promozione mettendo in mostra un calcio tra i più propositivi della categoria con l’apice raggiunto solo pochi mesi orsono con la doppia sfida di finale con il Monza, sfortunata nell’esito conclusivo ma che ha proiettato il Catanzaro ed il suo modo di fare calcio ai vertici dell’attenzione nazionale.

Ora, questo modello di fare calcio, basato soprattutto sulla valorizzazione dei giovani e su un credo giochista che poco lascia alla speculazione sul risultato, è chiamato ad una non semplice conferma. Spetterà a Gorgone che, nella prima esperienza in cadetteria della scorsa stagione a Pescara, subentrato a stagione in corso, non è riuscito nell’impresa di salvare gli adriatici, dimostrare di avere i numeri per continuare la striscia di chi l’ha preceduto.

I PRIMI MOVIMENTI DI MERCATO: LE CESSIONI E LE TRATTATIVE IN ENTRATA

Salutato Brighenti accasatosi al Vicenza e persa la corsa per il centrocampista Vesentini con il Mantova che avrebbe avuto la meglio sul club giallorosso, per la mediana si intensifica il pressing di Polito sulla Juventus per arrivare all’italo-ghanese Owusu. Nella prossima settimana attesi sviluppi anche sul fronte degli esterni Cocchi e Cappelletti (rispettivamente Inter e Milan).