Calcio, il Catanzaro annuncia Marietta e Alesi

2 minuti per la lettura

CATANZARO – Il portiere Christian Marietta e il trequartista Gabriele Alesi sono i primi colpi della sessione estiva giallorossa di mercato, entrambi con contratto triennale valido fino a giugno 2028. Entra insomma nel vivo il mercato del Catanzaro in attesa che arrivino anche gli annunci di quegli acquisti di fatto già conclusi (il laterale Frosonini dal Trento e l’attaccante esterno Seha dal Marsiglia, con quest’ultimo atteso in città per l’inizio della prossima settimana).

Il direttore sportivo Ciro Polito è infatti alla ricerca di ulteriori elementi da consegnare alla causa giallorossa ed al credo tattico di Alberto Aquilani. Con il diktat imposto dalla società – giovani, possibilmente under; a prezzi contenuti e sui quali non ci sia da confrontarsi con concorrenze destinate solitamente a far crescere le quotazioni anche con cifre fuori mercato – il lavoro del direttore sportivo napoletano sta, in questa fase, soprattutto concentrandosi su elementi provenienti da categorie inferiori od in cerca di rilancio dopo stagioni non del tutto soddisfacenti.

In questo range, dopo Alesi e Marietta, si inseriscono alcuni nomi che radiomercato sta accostando con insistenza a Catanzaro come, ad esempio, il terzino Gianluca Longobardi. Classe 2003, campano di Vico Equense, Longobardi ha militato nell’ultima stagione nel Rimini collezionando trentadue presenze ed otto (tra gol ed assist) azioni vincenti, mettendosi in evidenza anche grazie alla sua duttilità tattica che gli ha consentito di ricoprire più ruoli sia in difesa (il suo ruolo d’elezione è quello del laterale basso di destra), sia anche a centrocampo.

Tra coloro in cerca di rilancio c’è invece, oltre all’attaccante Nicholas Bonfanti (2002) che, dopo un inizio di carriera promettente nelle fila del Modena, nelle ultime due stagioni tra Pisa e Bari ha invece palesato qualche difficoltà, anche il mediano Riccardo Palmieri (1995). Anche lui proveniente da una stagione deludente, Palmieri è l’ennesimo nome in quota Cittadella (dopo quelli di Casolari, Carissoni, Vita e Pandolfi) che viene accostato al Catanzaro e si potrebbe configurare come un possibile sostituto nel caso di partenza di uno o entrambi tra Pompetti e Pontisso sui quali continuano ad essere puntate le attenzioni di diverse società di serie cadetta, tra cui quelle del Pescara del nuovo corso targato Vincenzo Vivarini che sembra inseguire con insistenza anche l’attaccante Tommaso Biasci destinato a dare l’addio alla casacca giallorossa nella prossima stagione.