Serie B, è un Catanzaro rivoluzionato: Via i senatori, spazio ai giovani

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Serie B, è un Catanzaro rivoluzionato, in arrivo solo giovani dalle serie inferiori. Tanti gli addii rispetto alla rosa che tanto bene ha fatto lo scorso anno. Cordoglio per la morte di Bagnoli.

CATANZARO – E’ una vera e propria rivoluzione quella in atto nel Catanzaro. Della formazione base che ha chiuso la scorsa stagione ad un solo passo dalla serie A sono già quattro gli elementi che non vestiranno più il giallorosso e presto, a tali quattro, potrebbero aggiungersene diversi altri. Prendendo a riferimento le partite degli splendidi ma sfortunati play-off conclusi con l’impresa sfiorata di Monza, ad aver già cambiato aria, oltre che il tecnico Aquilani, sono stati Cassandro, rientrato per fine prestito al Como e dai lariani ceduto a titolo definitivo al Palermo; Brighenti, costretto a spostarsi al Vicenza per una scelta di vita provocata da gravi problemi familiari.

Il sorprendente Fellipe Jack, nell’ultimo periodo produttivo sostituto di Brighenti ed anch’esso rientrato per fine prestito al Como per poi essere ceduto alla Cremonese e Liberali che sempre il Como ha acquisito pagando la clausola rescissoria da sei milioni introdotta dai procuratori del calciatore al momento della firma, la scorsa estate, con il Catanzaro.

IN VISTA DEL PROSSIMO CAMPIONATO DI SERIE B, IL CATANZARO è ARRIVO SUL MERCATO LE CON I INNESTI DI GIOVANI DALLE SERIE INFERIORI

A loro vanno poi praticamente aggiunti anche Favasuli, con il Catanzaro che aspetta che si concretizzi la migliore offerta tra coloro che hanno mostrato interesse sul laterale di Africo (con il Napoli in netto vantaggio) per cercare di realizzare la migliore plusvalenza possibile nonché Pontisso, con cui non c’è accordo per il rinnovo contrattuale e sul quale è insistente il pressing soprattutto della Cremonese. E Rispoli e Nuamah, entrambi per fine prestito, rispettivamente dal Como e dal Sassuolo, sono poi ulteriori due elementi, non titolarissimi ma impiegati con buona continuità nella scorsa stagione, che non saranno più giallorossi.

A fronte di tutte tali partenze, per ora, il DS Polito ha fatto fronte ingaggiando, dalle serie inferiori, una pletora di giovani. Il difensore Postiglione (2005) dal Pineto, i gemelli Tchaouna (2005) dall’Enna, l’argentino Garnica (2004) dal Nardò, il trequartista Reita (2008) dal Monza e l’ultimo arrivato, Gabriele Pio Greco (2008), anch’esso trequartista in arrivo dal Milazzo sono tutti elementi di prospettiva, tutti da testare, però, in un campionato complicato e competitivo qual è la serie cadetta.

IL CORDOGLIO DEL CLUB GIALLOROSSO PER LE SCOMPARSE DI BAGNOLI E DELLA FIGLIA DI BALDINI

Il club giallorosso, con due distinte note, ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Osvaldo Bagnoli, indimenticabile tecnico capace di vincere lo scudetto con il Verona ma prima ancora anche giocatore del Catanzaro dal 1961 al 1964 e per la scomparsa della figlia del tecnico ad interim della Nazionale Silvio Baldini.