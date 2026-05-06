Giro d’Italia 2026, Catanzaro si prepara alla partenza della quarta tappa

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La Calabria si prepara alla festa della Corsa Rosa, il 12 maggio la partenza da Catanzaro della quarta tappa del Giro d’Italia 2026 verso Cosenza, la prima in Italia dopo le tre in Bulgaria

CATANZARO – Catanzaro protagonista del Giro, con la prima tappa italiana dopo le tre in Bulgaria. La frazione partirà dal Parco della Biodiversità per poi percorrere Corso Mazzini, nel centro della città, per proseguire verso Lamezia e per concludersi a Cosenza.

«Dobbiamo essere orgogliosi di ospitare uno dei più grandi eventi sportivi che si svolgono nel nostro Paese – ha evidenziato il sindaco Nicola Fiorita nell’illustrare il programma dell’evento -. Ci abbiamo lavorato tantissimo iniziando tre anni fa a costruire le condizioni per far tornare il Giro a Catanzaro e anche al sud.. Oggi raccogliamo i frutti di questo lavoro lungo e sotto traccia che ha avuto sempre al nostro fianco la Regione Calabria».

Presente infatti alla conferenza stampa anche l’assessore regionale Giovanni Calabrese che ha evidenziato il «grande orgoglio di riportare il Giro in Calabria. La Regione ha lavorato in totale sinergia con il Comune per raggiungere questo obiettivo. Un evento che ne vedrà altri a corollario come il villaggio sportivo dedicato alla città. Il Giro d’Italia diventerà una vetrina per tutta la Calabria, faremo conoscere le bellezze attraverso specifiche strategie di promozione».

L’8 maggio l’apertura del quartier generale del Giro al liceo Scientifico Fermi durante il quale ci sarà l’accredito dei componenti della carovana. Questo il programma, secondo quanto riferito da Giusy Virelli, senior sport manager ciclismo e responsabile rapporti istituzionali Rcs Sport. «Il fine settimana – ha aggiunto – sarà operativo il villaggio del Giro d’Italia. Raddoppiato perché ospiterà anche il green fun village legato ad una iniziativa collaterale denominata Giro-E. Una manifestazione interna che vedrà la partecipazione di amatori capitanati da ex atleti o personaggi del mondo dello spettacolo che pedaleranno su una porzione di tappa dei professionisti».

Il 9 maggio l’apertura degli stand degli sponsor. Tutti gli eventi si svolgeranno nel quartiere marinaro. La rappresentante di Rcs ha evidenziato l’indotto prodotto in termini di ricadute economiche e di immagine: «È un grandissimo veicolo di promozione. Il Giro d’Italia è tramesso in 200 Paesi con una piattaforma digital che raggiunge numeri enormi. È stato stimato che l’indotto, il ritorno d’immagine televisiva, generi ogni anno un valore superiore ai 110 milioni di euro”.

Sul fronte della sicurezza, il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa ha sottolineato il grande sforzo organizzativo e l’imponente dispiegamento di forze».