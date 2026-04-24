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A differenza dell’animazione occidentale, che si concentrava su animazioni per famiglia, gli anime giapponesi hanno riscritto la pop culture tramite la complessità e le domande esistenziali sulla natura umana.

L’animazione occidentale ha per anni seguito l’idea di “prodotto per famiglie”. Ha sempre avuto limiti morali ben definiti. Il Giappone, però, ha scelto una via diversa: la complessità. È qui che risiede il segreto degli anime: la capacità di porre domande esistenziali e dilemmi etici reali. Non sono storie semplici. Sono immersioni profonde in questioni sociali e conflitti psicologici. Questi temi risuonano sia con gli adulti che con gli adolescenti.

Mentre Disney ci insegnava a sognare, l’anime ci insegnava a interrogarci sul progresso e sulla natura umana. In “Principessa Mononoke” di Hayao Miyazaki, non c’è un cattivo da sconfiggere. Lady Eboshi distrugge la foresta, è vero, ma lo fa per dare dignità e lavoro agli emarginati.

Tutto ha inizio con Osamu Tezuka. Si ispirò a Walt Disney, portando occhi grandi e uno stile espressivo. Questi dettagli sono ora il marchio di fabbrica del genere. Ma è negli anni ’70 e ’80 che avviene la vera rivoluzione. Con la nascita dei “Mecha” e dello Studio Ghibli nel 1985, l’animazione diventa una vera forma d’arte.

COME GLI ANIME HANNO RAPPRESENTATO LA SVOLTA

Gli anni ’90 hanno rappresentato una svolta decisiva. Dragon Ball Z e Sailor Moon hanno dato origine a un fenomeno commerciale di massa. Ma capolavori come Neon Genesis Evangelion hanno portato sullo schermo elementi psicologici e filosofici. Questo ha sorpreso il pubblico occidentale. L’impatto degli anime sul cinema di serie A è profondo e spesso sottovalutato. Senza Ghost in the Shell, Matrix (1999) non sarebbe esistito.

Le sorelle Wachowski hanno detto di aver preso l’estetica futuristica e le idee filosofiche dall’opera di Mamoru Oshii. Christopher Nolan, con Inception (2010), ha ampliato le idee visive di Paprika. Questo anime psicologico di Satoshi Kon esplora infatti il confine tra sogno e realtà. Anche serie iconiche come Avatar: La leggenda di Aang hanno usato codici orientali. Questo ha aiutato a raccontare una storia di crescita che colpisce il pubblico di oggi.

Per anni, Hollywood ha cercato di trasformare gli anime in film reali, ma ha spesso fallito. Un esempio è il disastroso Dragon Ball Evolution. Il problema? Si cercava di “occidentalizzare” storie nate per essere uniche. Oggi il vento è cambiato. Il successo mondiale del live-action di One Piece su Netflix mostra che l’industria ha capito. Il pubblico desidera fedeltà allo spirito originale. I grandi investimenti dimostrano che i temi della libertà, dell’amicizia e del destino sono universali. Ma è importante non annacquarli.

POP CULTURE, I RIFERIMENTI ALL’ESTETICA DI TOKYO

L’estetica anime è ormai ovunque. Nella musica vari artisti portano costantemente l’immaginario giapponese nei loro video. Ad esempio, La Rosalia nel suo album Motomami. Nel video di “Candy“, cita apertamente lo stile di Sailor Moon e l’estetica di Tokyo. E ancora nella moda. Collaborazioni come quella tra Loewe e Studio Ghibli. Esempi che portano l’iconografia “otaku” sulle passerelle delle fashion Week.

Siamo di fronte a quello che possiamo definire “l’effetto Specchio”. Dopo la guerra, il Giappone ha preso ispirazione dal cinema e dai fumetti occidentali. Li ha decostruiti e ha creato un linguaggio nuovo: l’Anime. Oggi, il cerchio si chiude. L’Occidente sta riassorbendo questi codici per rinnovare il suo linguaggio. La visione giapponese della realtà è fragile, complessa e visivamente sbalorditiva. Questa descrizione cattura meglio il nostro presente. L’eclissi dell’animazione tradizionale non segna la fine di un’epoca. È l’inizio di un nuovo linguaggio universale. Qui, il confine tra Est e Ovest diventa un ponte. È fatto di pixel, sogni e ci fa domandare cosa ci renda davvero umani.

“L’animazione non è l’arte di far muovere i disegni, ma l’arte di disegnare il movimento delle emozioni.” — Hayao Miyazaki