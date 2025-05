Contaminazioni sonore, vincono i baby violinisti di Castrolibero

2 minuti per la lettura

Vittoria del quartetto d’archi del Comprensivo di Castrolibero diretto dal maestro Giuseppe Dodero al concorso nazionale svoltosi ad Acri

DAVVERO un momento magico per i talentuosi baby violinisti dell’Istituto Comprensivo di Castrolibero che ad Acri nei giorni scorsi hanno vinto il primo premio al concorso musicale nazionale “Le note in chiave”. Un successo importante e che bissa quello duplice ottenuto nelle scorse settimane a Rende, nel concorso “Contaminazioni sonore 2025” (miglior quartetto e miglior all’ensemble di dodici violini).

Ad Acri, sotto lo sguardo attento della giuria, il quartetto di violini composto da Giulia Alfieri, Maria Irene Altomare, Valentina Ferro ed Emanuele Passariello, accompagnato al pianoforte da Daniel Duraisamy, ha interpretato, con la direzione del maestro Giuseppe Dodero, tre brani di straordinario impatto emotivo e tecnico: il celebre Canone di Pachelbel, l’intramontabile Eine kleine Nachtmusik di Mozart, e la suggestiva Sinfonia per un addio del Rondò Veneziano. Un programma che ha saputo unire eleganza classica, precisione esecutiva e intensità espressiva.

A colpire particolarmente pubblico e giuria è stata la maturità musicale dimostrata dal quartetto, nonostante la giovane età. La giuria, composta da musicisti, concertisti e docenti di diverse specialità strumentali, non ha risparmiato elogi: “Un’esecuzione impeccabile per intonazione, dinamica e affiatamento. È raro ascoltare un ensemble giovanile così ben preparato”, ha commentato uno dei giurati al termine della prova.

I piccoli violinisti, tutti under 13, frequentano la scuola secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo di Castrolibero e si sono avvicinati al violino con la curiosità tipica dei ragazzi di questa età. Piano piano però il loro interesse per questo strumento è cresciuto e, grazie a dedizione e passione, le soddisfazioni non sono mancate. A fine giornata hanno voluto dedicare questo successo al professor Adriano Ferrari, docente di Educazione musicale, che l’anno prossimo andrà in pensione.

“Questo risultato – ha dichiarato il Maestro Dodero – è frutto di passione, disciplina e soprattutto del grande impegno di questi ragazzi. Vederli crescere attraverso la musica è la mia più grande soddisfazione”.

Soddisfazioni che testimoniano l’ottimo lavoro svolto e che riempiono di orgoglio non solo per l’Istituto Comprensivo, ma per l’intera comunità di Castrolibero, che vede nei suoi giovani talenti una scommessa per il futuro e una testimonianza del valore dell’educazione musicale sul territorio.