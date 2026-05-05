UNICAL VOICE – Iscrizioni universitarie, impennata tra gli over 30

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Si dice che l’età sia solo un numero e, a volte, è proprio così; non è mai tardi per tornare a studiare, di fatto il numero di iscrizioni over 30 e 40 nelle università non può che confermarlo.

Non si è mai troppo vecchi per riprendere un libro di scuola in mano. Tra gli immatricolati degli ultimi anni, sempre sono sempre di più le persone over 19. Se da bambini e da ragazzi lo studio è considerato un peso ed un obbligo, l’università è quell’istituzione che viene vista dai più giovani come il prosieguo della scuola dell’obbligo. Per gli over 30 e 40, invece, è un momento di rivalsa, un sogno sperato e finalmente realizzato.

Già dai numeri di iscritti in alcune delle principali università italiane, si può notare come i quarantenni siano le nuove matricole, riempiendo i banchi delle aule ed ascoltando lezioni tenute da professori loro coetanei. Alla Sapienza di Roma gli over 40 sono quasi 5.000, all’Università di Bologna superano i 3.000, ed all’Università Bicocca di Milano sono quasi 1.000. L’aumento delle iscrizioni si nota dal post pandemia da Covid 19, in cui le persone hanno scelto di prendere in mano la propria vita.

ISCRIZIONI OVER 30, IL VANTAGGIO DI TENERE LA MENTE ATTIVA

C’è chi riprende vecchi percorsi abbandonati, chi vuole cambiare vita, chi vuole coltivare una passione, e chi vuole inseguire i propri sogni, anche allontanandosi dall’ambito di studio del proprio lavoro. Questo è anche il caso di tanti studenti Unical, che si muovono sul ponte tra i colleghi più giovani, senza nessuna discriminazione di età.

Le generazioni sono diverse, ma l’obiettivo è lo stesso. Uno studente over 40, già laureato in giurisprudenza, sceglie per passione ed amore per il teatro di iscriversi al corso di Comunicazione e Dams erogato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Unical, scegliendo la vita da pendolare. Come mai? Perché si è reso conto che per essere un buon avvocato dev’essere un buon comunicatore. Così facendo ha unito la sua passione per il teatro ad una crescita personale utile per il suo lavoro.

Chi si iscrive da più grande tende a vivere il percorso universitario in modo più sereno, consapevole e con una determinazione maggiore. Formarsi in età adulta aiuta quindi a mantenere la mente aperta ed a scoprire una nuova parte di sé stessi, quella che non si vuole fermare. Non è mai troppo tardi per iniziare ed i numeri parlano chiaro: l’università apre le sue porte a tutti.