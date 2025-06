Castrovillari, il soccorso alpino soccorre escursionisti in difficoltà

1 minuto per la lettura

CASTROVILLARI (COSENZA) – I volontari del soccorso alpino speleologico della Calabria e della Basilicata, con l’ausilio di un elicottero dei Vigili del Fuoco, hanno soccorso un escursionista colto da malore. Nella tarda mattinata, alcune squadre del Soccorso Alpino Speleologico della Calabria e della Basilicata, appartenenti alla Stazione Pollino dei due versanti, e il Nucleo Elicottero dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme sono stati allertati dalla Centrale Operativa per portare soccorso a un escursionista pugliese colto da malore nei pressi del Massiccio del Pollino, a circa 2000 metri.

L’escursionista pugliese, insieme ad un gruppo di amici, era in cammino sul Sentiero del Parco Nazionale del Pollino. I volontari del soccorso alpino speleologico, partiti da Colle Impiso, si sono messi in marcia verso la zona segnalata, mentre l’elicottero dei Vigili del Fuoco ha raggiunto la vetta riuscendo a evacuare due escursionisti, tra cui il ferito. L’operazione si è conclusa positivamente grazie alla rapidità e alla sinergia tra le varie forze in campo.