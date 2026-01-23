Paola, donna di 44 anni scomparsa dopo un viaggio a Roma

1 minuto per la lettura

Una donna, Marisa Molinaro è scomparsa: partita da Paola e arrivata a Roma Termini, di lei si sono perse le tracce il 17 gennaio. Appello dei familiari

PAOLA – Ore di profonda angoscia per la sorte di Marisa Molinaro, la donna di 44 anni, scomparsa, della quale non si hanno più notizie da venerdì 17 gennaio. Partita in treno da Paola (Cosenza) e giunta regolarmente alla stazione di Roma Termini. Marisa Molinaro, poi, secondo quanto si apprende è svanita nel nulla nel cuore della Capitale. I familiari, che hanno già sporto denuncia ai Carabinieri, hanno lanciato un accorato appello sui social media. Si apprende anche che la donna avrebbe bisogno di cure e supporto immediati.

Marisa Molinaro scomparsa: l’appello da Paola a Roma Termini

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e dai parenti, il viaggio di Marisa Molinaro, prima della scomparsa, era iniziato senza alcuna anomalia dalla stazione di Paola. Una volta arrivata a Roma, però, i contatti si sono interrotti bruscamente. Un dettaglio importante riguarda il suo telefono cellulare: l’apparecchio è stato rinvenuto e consegnato ai carabinieri dopo le ore 15:00 del 17 gennaio, sulla Linea A della metropolitana (tratto Flaminio-Mancini). Lo smarrimento del telefono rende attualmente impossibile ogni contatto diretto con la donna.

Marisa Molinaro scomparsa: le ricerche dei Carabinieri e l’appello dei familiari

Le autorità competenti hanno avviato immediatamente le procedure di ricerca. L’Arma dei Carabinieri sta analizzando le telecamere di sorveglianza della stazione Termini e delle fermate della metropolitana per individuare la direzione presa dalla donna. I familiari sottolineano la fragilità del momento che Marisa sta attraversando: “Marisa ha bisogno di aiuto e di sostegno psicologico. Chiediamo la massima collaborazione e diffusione di questo annuncio. Chiunque l’abbia vista contatti immediatamente le forze dell’ordine.”