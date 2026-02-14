Maltempo, a Cassano falla di 50 metri negli argini del fiume Crati

1 minuto per la lettura

Il sindaco di Cassano all’Ionio ordina l’evacuazione del centro nautico per la scoperta di una falla di cinquanta metri nell’argine del fiume Crati.

CASSANO ALLO IONIO (COSENZA) – Ore di massima allerta nella Piana di Sibari. Una profonda ferita nell’argine del fiume Crati ha costretto, infatti, l’amministrazione comunale a firmare un provvedimento di evacuazione per garantire l’incolumità dei residenti. Dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici della Protezione Civile regionale e comunale, il Sindaco di Cassano, Gianpaolo Iacobini, ha annunciato tramite i propri canali social il dispiegamento delle misure di sicurezza. «Si è deciso di assumere una decisione dolorosa quanto necessaria», ha dichiarato il primo cittadino, spiegando che «in via precauzionale sarà ordinato lo sgombro e l’evacuazione di tutte le abitazioni presenti all’interno del centro nautico».