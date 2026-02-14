Maltempo, a Cassano falla di 50 metri negli argini del fiume Crati

1 minuto per la lettura
Il sindaco di Cassano all’Ionio ordina l’evacuazione del centro nautico per la scoperta di una falla di cinquanta metri nell’argine del fiume Crati.
CASSANO ALLO IONIO (COSENZA) – Ore di massima allerta nella Piana di Sibari. Una profonda ferita nell’argine del fiume Crati ha costretto, infatti, l’amministrazione comunale a firmare un provvedimento di evacuazione per garantire l’incolumità dei residenti. Dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici della Protezione Civile regionale e comunale, il Sindaco di Cassano, Gianpaolo Iacobini, ha annunciato tramite i propri canali social il dispiegamento delle misure di sicurezza. «Si è deciso di assumere una decisione dolorosa quanto necessaria», ha dichiarato il primo cittadino, spiegando che «in via precauzionale sarà ordinato lo sgombro e l’evacuazione di tutte le abitazioni presenti all’interno del centro nautico».
CASSANO, LA FRATTURA NELL’ARGINE DEL FIUME CRATI E L’EVACUAZIONE DEL CENTRO NAUTICO
A causare l’emergenza è stata «la scoperta di una frattura pare di oltre 50 metri dell’argine sinistra del fiume Crati le cui acque si riversano direttamente all’interno dei laghi di Sibari». Il primo cittadino assicura anche, l’evacuazione sarà anche accompagnata da «lavori in regime di somma urgenza per provare a riparare nel più breve tempo possibile questa ferita aperta lungo il corso d’acqua». In chiusura del suo intervento Iacobini ha rivolto un appello accorato alla cittadinanza: «A tutti richiedo massima collaborazione e fiducia».
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA