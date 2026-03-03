È cosentino il ginecologo che ha fatto nascere la figlia di Dybala

2 minuti per la lettura

Tullio Ghi è il ginecologo cosentino che ha eseguito lunedì il parto di Oriana Sabatini che ha dato alla luce la figlia primogenita del calciatore Paulo Dybala

È cosentino il ginecologo che ha seguito lunedì il parto di Oriana Sabatini, moglie dell’attaccante della Roma Paulo Dybala, e ha fatto nascere la piccola Gia, primogenita del fuoriclasse argentino.

Si tratta del professor Tullio Ghi, classe ‘73. Nato a Cosenza, Ghi ha studiato al liceo classico ‘Telesio’, per poi trasferirsi a Bologna dove ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel ‘97, con il massimo dei voti.

Nel 2002 la specializzazione con lode, presso lo stesso ateneo. Dal 2000 al 2001 ha trascorso un periodo di formazione avanzata e di studio presso il centro di Diagnosi Prenatale e Medicina Fetal del del King’s College Hospital di Londra. Nel 2006 ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Scienza dello Sviluppo Prenatale, diagnosi e terapia fetale presso l’Università degli Studi di Milano. Tornato a Bologna, ha lavorato presso il reparto di Ginecologia e Ostetrica del Policlinico S. Orsola-Malpighi.

PROFESSORE ORDINARIO E PRIMARIO, AUTORE DI PUBBLICAZIONI E INSIGNITO DI NUMEROSI PREMI

Nel dicembre 2014 è chiamato come professore associato di Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Parma e presta servizio assistenziale presso la struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria della città, di cui viene nominato primario nel marzo 2021. Nel settembre 2021 diventa professore ordinario. Tre anni più tardi il trasferimento a Roma, come professore ordinario alla Cattolina e primario al policlinico Gemelli.

Autore di alcune monografie e numerose pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche, con un H index di 48, Tullio Ghi è responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca e tra i più importanti ricercatori nel settore della diagnosi prenatale delle malformazioni congenite (in particolare cuore ed encefalo), della medicina materno-fetale, della cardiotocografia e dell’ecografia in sala parto.

Insignito di numerosi premi da parte di società scientifiche internazionali, quali l’Isuog (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) e la Fetal Medicine Foundation.

Fa parte del Comitato Scientifico dell’Isuog ed è stato presidente dell’Associazione Italiana Preeclampsia per il biennio 2020-2021.