Morta Francesca Marchese: addio all’attrice, regista e docente che ha segnato la scena calabrese

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Addio a Francesca Marchese: attrice, regista, docente di recitazione e dizione che ha segnato la scena calabrese.

COSENZA – C’è un momento, nel teatro e nella vita, in cui cala il buio e si chiude il sipario. Ma questa volta il buio è diverso. È più profondo. È il silenzio che lascia Francesca Marchese, 55 anni, attrice, regista, docente di recitazione e dizione, anima vibrante della scena culturale calabrese. Cosenza oggi non perde soltanto una professionista. Perde una voce, una di quelle presenze rare che non si limitano a occupare uno spazio, ma lo trasformano, lo accendono, lo rendono vivo.

Addio a Francesca Marchese: attrice, regista e docente che ha segnato la scena calabrese

Francesca Marchese se n’è andata dopo aver lottato contro un male crudele, lasciando dietro di sé un’assenza che fa rumore. Originaria di Aprigliano, era una donna che ha attraversato il mondo del teatro e del cinema con una passione viscerale, quasi fisica, come se ogni ruolo, ogni regia, ogni parola pronunciata fosse un atto necessario per restare in vita. Formata tra l’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria e le Belle Arti di Catanzaro e Roma, aveva trasformato la sua preparazione in una missione: insegnare. Ma non insegnava soltanto a recitare o a pronunciare correttamente una parola. Insegnava a sentire. A esporsi. A cadere e rialzarsi.

Francesca era una casa, un rifugio, una guida. Era la mano tesa quando il dubbio paralizza. Era lo sguardo che incoraggia quando la paura prende il sopravvento. Attrice e regista, ma anche talent manager, produttrice, costruttrice instancabile di visioni. Ha partecipato a produzioni come “Una femmina” (2022), “Conversazioni con altre donne” (2023), “Il vuoto” (2023).

I social si sono riempiti di parole di gratitudine che resistono al dolore. Francesca Marchese viene raccontata come un “diamante”. Ma forse è riduttivo. Perché un diamante riflette la luce. Lei la creava. Certe presenze si trasformano e restano nelle parole insegnate, nei gesti trasmessi, negli sguardi di chi ha avuto la fortuna di incrociarle. E allora Francesca non è davvero andata via. Non è silenzio. È eco. È nel tremito di una voce che prova a trovare coraggio. È nel respiro prima di entrare in scena. È nello sguardo di chi è alla ricerca della verità. È nel teatro che continua, anche quando le luci si spengono. E forse, proprio ora, da qualche parte, il sipario si riapre. E lei è lì.