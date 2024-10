Sangineto: rapina una farmacia a mano armata, 38enne in arresto

2 minuti per la lettura

Un 38enne è ora in arresto, colto in flagranza di reato, per la rapina a mano armata in una farmacia di Sangineto. Inseguito da un carabiniere in borghese, è in manette per rapina aggravata e porto d’armi atti ad offendere

Il 12 ottobre, a Sangineto, i Carabinieri della Stazione di Cittadella del Capo hanno tratto in arresto in flagranza un 38enne di Castrovillari per rapina aggravata e lo hanno contestualmente deferito in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Attimi di tensione si sono registrati alle ore 12.30 circa di sabato a Sangineto, allorquando un soggetto travisato e armato si è introdotto all’interno di una farmacia. Lo stesso, dopo aver guadagnato l’accesso, si è immediatamente diretto verso il bancone e, minacciando con un coltello un dipendente, si è impossessato della somma in contanti di 110 € contenuta nel registratore di cassa. Il dipendente ha anche cercato di bloccare l’uomo che tuttavia è riuscito a dileguarsi spingendolo e continuando a minacciarlo con l’arma.

Il 38enne non aveva però considerato che a pochi metri di distanza dalla farmacia era presente un Carabiniere libero dal servizio il quale, notandolo uscire di corsa dall’esercizio con ancora in mano il coltello, si è posto immediatamente al suo inseguimento a piedi. A quel punto, resosi conto di essere inseguito da un Carabiniere in borghese, in un primo momento ha cercato di disfarsi del coltello gettandolo durante l’inseguimento e successivamente, dopo aver scavalcato un cancello, si è introdotto nel giardino di una villetta estiva.

Nel frattempo i Carabinieri della Stazione di Cittadella del Capo, allertati di quanto stesse succedendo, si sono immediatamente portati in zona. I militari ed il Carabiniere in borghese hanno pertanto circondato l’intero edificio e hanno individuato l’autore della rapina nascosto in una siepe. Quest’ultimo è stato immobilizzato e sottoposto a perquisizione personale: occultati negli slip sono stati rinvenuti i 110 € provento della rapina, riconsegnati al titolare della farmacia. Dopo un’attenta ricognizione dell’area e del percorso di fuga del soggetto appena bloccato è stata recuperata anche l’arma utilizzata nell’evento delittuoso, un coltello a serramanico con lama di 9 cm e, all’interno della sua autovettura, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un ulteriore coltello da caccia con lama della lunghezza di 14 cm ed anche 0.5 grammi di cocaina, motivo per cui il soggetto è stato anche segnalato alla competente Prefettura per detenzione di stupefacente per uso personale.

L’intera dinamica della rapina è stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza puntualmente analizzate dai Carabinieri. Al termine delle attività, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Paola a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento è tuttora nella fase delle indagini preliminari pertanto l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza di natura irrevocabile.