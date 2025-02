In fuga dopo la rapina in un market a Policoro, arrestati a Corigliano Rossano

2 minuti per la lettura

Due cittadini georgiani sono stati arrestati dai carabinieri a Corigliano Rossano mentre erano in fuga dopo una rapina in un market di Policoro

In fuga da Policoro dopo un furto finiscono dritti dritti nella rete dei militari coriglianesi. Due arresti a cui non sono mancati momenti degni del soggetto di un film d’azione con i due presunti rapinatori bloccati dopo un inseguimento e un tentativo di aggressione. La pronta risposta dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, sotto il comando del tenente colonnello Marco Filippi, ha portato all’arresto di due cittadini georgiani, ritenuti responsabili di furto aggravato e violenza a pubblico ufficiale. L’operazione, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, si è svolta nel pomeriggio del 26 febbraio scorso, a seguito di un colpo messo a segno in un supermercato di Policoro.

La vicenda ha avuto inizio quando i due soggetti sono stati segnalati mentre si davano alla fuga da Policoro, dopo aver svuotato una delle casse del supermercato “Eurospin” della città lucana. Le forze dell’ordine locali hanno immediatamente diramato l’allarme, fornendo una descrizione dettagliata dell’auto utilizzata per la fuga. Considerando la direzione presa dai malviventi, si è ipotizzato che potessero dirigersi verso Corigliano Rossano, dove sono stati predisposti diversi posti di controllo per intercettare il veicolo sospetto. Poco dopo, il veicolo segnalato è stato individuato dai carabinieri. Alla vista dei militari, i fuggitivi hanno tentato di eludere il controllo, accelerando e cercando di dileguarsi attraverso strade secondarie della zona. Il tentativo di fuga si è però rivelato vano: una volta bloccata l’auto, i due occupanti hanno tentato una disperata fuga a piedi, nascondendosi tra gli aranceti della Contrada Zolfara.

In un ultimo tentativo di resistenza, gli indagati hanno anche aggredito fisicamente i Carabinieri, cercando di divincolarsi. Nonostante le difficoltà, i militari sono riusciti a immobilizzarli e ad arrestarli. Alcuni operatori dell’Arma hanno riportato lievi ferite nella colluttazione, ma le lesioni sono state giudicate superficiali. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di recuperare il denaro sottratto al supermercato di Policoro, oltre ad altri elementi utili alle indagini. I due georgiani sono stati immediatamente trasferiti nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano.

Il giorno successivo, nel corso del giudizio direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto misure cautelari personali, imponendo agli indagati di scontarle nel luogo di residenza. L’operazione conferma l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare i fenomeni di microcriminalità che interessano il territorio. La tempestiva cooperazione tra le autorità lucane e quelle calabresi ha impedito che i due malviventi riuscissero a far perdere le loro tracce, garantendo un rapido intervento a tutela della sicurezza pubblica.