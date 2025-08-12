Truffa via e-mail: gli studenti dell’Unical nel mirino

2 minuti per la lettura

Identità rubate. Truffa ai danni degli studenti dell’Unical tramite e-mail istituzionale: dati sensibili nel mirino degli hacker.

Un nome, un volto inesistente e un messaggio che suonava grave ed urgente: così è partita la truffa che negli ultimi giorni ha colpito studenti ed ex studenti dell’Università della Calabria. L’email, firmata con un nome e un cognome, annunciava che l’account Microsoft istituzionale stava per essere disattivato per pensionamento, laurea o trasferimento. Poi, l’appiglio per catturare la vittima: «I nostri archivi indicano che sei ancora studente/lavoratore, conferma subito per evitare la chiusura». Un click e ci si ritrovava su una finta pagina Microsoft, identica all’originale, dove inserire e-mail istituzionale, quindi il proprio codice fiscale, e la password.

Per chi cadeva nella trappola, il passo successivo era ancora più agghiacciante. Un’ulteriore e-mail, questa volta con dati sensibili di altri studenti: i codici fiscali prelevati precedentemente e un iban. Poi la richiesta di versare 850 euro entro il 12 agosto 2025. La pena? L’invio della pratica all’ufficio legale Unical.

PER CONSULTARE ALTRI ARTICOLI DI UNICAL VOICE LEGGI QUI

COSA DICE L’UNICAL DELL’ACCADUTO?

Il profilo ufficiale dell’Ateneo ha poi messo in guardia: «Falsa richiesta di pagamento tasse Unical: è una truffa. Le tasse universitarie si pagano solo attraverso i canali ufficiali Esse3 e sito dell’Ateneo». Poi via Outlook un avviso di effettuare l’autenticazione a due fattori per mettere gli account in sicurezza. Troppo tardi, però, per alcuni: in diversi casi sono scattate denunce per riottenere il denaro o almeno bloccare l’uso illecito dei dati.

Intanto, i corridoi virtuali e reali dell’università si sono riempiti di voci preoccupate. Segreterie e uffici tutor, presi d’assalto dalle telefonate. Ma il dubbio in molti studenti resta vivo: come hanno fatto i truffatori ad arrivare proprio agli indirizzi degli studenti ed addirittura degli ex studenti? Solo un caso o c’è stato un accesso non autorizzato a qualche banca dati dell’Ateneo? Domande che circolano nei gruppi whatsapp dei corsi di laurea e sui social, senza una risposta ufficiale da parte dell’università.

Per molti, oltre alla perdita economica, c’è il senso di violazione: la sensazione di essere stati osservati, selezionati e colpiti in un luogo istituzionale che dovrebbe essere sicuro. E per chi ci è cascato, alla rabbia si aggiunge l’imbarazzo di sentirsi ingenui: bastava notare dettagli fallaci come un mittente non ufficiale o una motivazione generica senza controllare i canali ufficiali, per capire che qualcosa non tornava. E mentre si parla di sicurezza informatica e protocolli di protezione, la paura si mescola alla macabra consapevolezza che, forse, qualcuno dall’altra parte dello schermo conosce già più di quanto si desidererebbe.