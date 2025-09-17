‘Ndrangheta, Luigi Berlingieri nuovo pentito?

3 minuti per la lettura

Luigi Berlingieri, verso un percorso di collaborazione con la giustizia. La decisione del presunto ’ndranghetista a processo per omicidio

COSENZA – Prima un silenzio durato tutta un’estate. Poi la scelta di revocare l’incarico ai suoi storici difensori di fiducia, gli avvocati Amelia Ferrari e Nicola Rendace, per affidarsi a uno studio legale della capitale.

È l’annuncio fatto ieri – martedì 16 settembre – in aula da Luigi Berlingieri, imputato per l’omicidio del boss di Fuscaldo Luciano Martello, durante l’udienza celebrata in Corte d’Assise d’Appello, a Catanzaro.

LUIGI BERLINGIERI E I PASSI VERSO LA COLLABORAZIONE DI GIUSTIZIA

Un elemento, quest’ultimo, prodromico – come accade di frequente in questi casi – alla volontà di intraprendere un percorso di collaborazione con la giustizia. Ma a spazzare via ogni dubbio c’è anche un’altra circostanza: Berlingieri è in collegamento con l’aula da un sito protetto, segno inequivocabile dell’avvio di un programma di protezione nei suoi confronti.

In altre parole, Berlingieri, alias “Faccia di ghiaccio”, “il Cinese” o “l’Angioletto”, così come viene chiamato e riconosciuto negli ambienti criminali, è un’altra figura di un certo peso che si affaccia nella schiera dei pentiti di ‘ndrangheta cosentini.

CHI È LUIGI BERLINGIERI



Cinquantacinque anni, gravitante nell’orbita del clan degli “zingari” di Cosenza e già detenuto in carcere dove sconta la pena definitiva a trent’anni per il concorso nel duplice omicidio Chiodo-Tucci, consumato a Cosenza, in via Popilia, il 9 novembre 2000, lo scorso luglio assolto dalle accuse nel processo “Reset”.

IL BLITZ TELA DEL RAGNO

Ma è nel 2022, con un blitz partito dall’inchiesta “Tela del Ragno”, che gli viene notificata l’ordinanza di arresto per aver partecipato all’omicidio Martello, avvenuto il 12 luglio 2003 per mano della cosca Serpa-Bruni, nell’ambito della faida con il clan rivale Scofano-Martello-La Rosa.

FACCIA DI GHIACCIO, IL CINESE, L’ANGIOLETTO

A chiamarlo in causa, tradito proprio da uno di quei suoi nomignoli, i pentiti Gennaro Bruni, Daniele Lamanna e Franco Bruzzese. Nelle loro dichiarazioni rese ai magistrati a distanza di un decennio dall’evento delittuoso.

Furono loro, infatti, a indicare “Angioletto” tra i partecipanti, insieme ad altre dodici persone tutte già condannate o detenute, alla fase esecutiva dell’omicidio del boss di Fuscaldo, mediante l’esplosione di colpi di pistola, dopo aver osservato i movimenti e le abitudini della vittima.

I mandanti sarebbero stati Nella e Giuliano Serpa, assieme a Giancarlo Gravina, mentre alla pianificazione ed esecuzione dell’agguato avrebbero partecipato Gennaro Bruni, Giovanni Abbruzzese, Umile Miceli, Franco Tundis, Fabrizio Poddighe, Mario Mazza, Carlo e Daniele La Manna, nonché Michele e Luca Bruni, appartenenti alla famiglia dei “Bella Bella” e oggi deceduti.

LUIGI BERLINGIERI GIÀ CONDANNATO IN PRIMO GRADO ALL’ERGASTOLO



Il 12 luglio 2003, all’esito di una riunione operativa alla presenza anche di Luigi Berlingieri, il commando giungeva nel centro tirrenico con un’auto guidata proprio da “Faccia di ghiaccio”. Una scarica di colpi calibro 7,60 per mettere fine all’esistenza del capomafia di Fuscaldo, appena uscito da una pizzeria sulla Statale 107. Per quei fatti, Berlingieri ha già incassato una condanna in primo grado all’ergastolo.

LE SUE DICHIARAZIONI POTREBBERO FAR TREMARE LE COSCHE COSENTINE

Ieri – martedì 16 settembre – sarebbe dovuto partire il processo d’appello ma, a seguito della decisione comunicata dall’imputato, l’udienza viene rinviata. Sarà necessario attendere ancora altro tempo per valutare se e con quali dichiarazioni “Faccia di ghiaccio” sarà in grado di far tremare le cosche di ‘ndrangheta cosentine, rivelando ai magistrati catanzaresi verità scomode. Un indizio in tal senso potrebbe provenire dalle deposizioni raccolte durante il processo in Corte d’Assise, quando già erano emersi contrasti tra Berlingeri e i suoi principali accusatori.

IL COLLABORATORE LUCIANO IMPIERI

Il collaboratore di giustizia Luciano Impieri, ad esempio, aveva rivelato come Franco Bruzzese ce l’avesse con lui poiché lo aveva individuato come un potenziale futuro pentito. A quanto pare, non sbagliava.