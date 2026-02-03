Corigliano-Rossano, cocaina e contanti: arrestato 45enne

2 minuti per la lettura

Blitz antidroga a Corigliano Rossano: i Carabinieri arrestano un pregiudicato 45enne con cocaina pura e contanti. Sequestrati anche marijuana e bilancini

Non si ferma l’offensiva dei Carabinieri contro il traffico di droga nell’area urbana di Corigliano Rossano. Nel pomeriggio di ieri, 3 febbraio 2026, i militari del Reparto Territoriale hanno arrestato un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un carico di cocaina e una consistente somma di denaro.

TROVATO CON COCAINA E CONTANTI

L’operazione è scattata durante un servizio di perlustrazione mirato alla repressione dello spaccio, coordinato dalla Procura della Repubblica di Castrovillari guidata dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio. I militari delle Sezioni Operativa e Radiomobile hanno intercettato l’uomo in una via dello Scalo di Corigliano.

IL NERVOSISMO DEL SOSPETTATO

Nonostante la conoscenza del territorio, il 45enne – già implicato in passato in reati di notevole allarme sociale – non è riuscito a nascondere una forte agitazione. Proprio il suo eccessivo nervosismo ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo con una perquisizione immediata sul posto.

CORIGLIANO-ROSSANO, IL SEQUESTRO COCAINA PURA E MAZZETTE DI SOLDI



Le intuizioni degli investigatori hanno trovato rapida conferma. All’interno dell’abitacolo, i militari hanno rinvenuto un involucro contenente circa 6 grammi di cocaina pura. Insieme alla polvere bianca, l’uomo custodiva una rilevante somma di denaro in contanti, ritenuta dagli inquirenti il provento dell’attività di spaccio appena conclusa o destinata all’acquisto di nuove partite.

Le operazioni non si sono fermate alla strada. La successiva perquisizione domiciliare in altri immobili nella disponibilità dell’indagato ha permesso di scovare: ulteriori dosi di marijuana. Un bilancino elettronico di precisione. Materiale per il confezionamento della droga.

Considerati i precedenti specifici e la diversità delle sostanze rinvenute, che delineano un quadro chiaro di detenzione ai fini di spaccio, i Carabinieri hanno dichiarato l’uomo in arresto in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito, il 45enne è stato scortato presso la Casa Circondariale di Castrovillari, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio disposto dal Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, volto a smantellare le piazze di spaccio e incrementare la sicurezza percepita dai cittadini in un’area particolarmente sensibile ai traffici illeciti.