Cosenza, furto con scasso in bar del centro della città – IL VIDEO

L'interno del bar dopo il furto1 minuto per la lettura
Paura nel cuore di Cosenza per un furto in un bar di Corso Mazzini. Ignoti forzano l’ingresso di notte, bottino da quantificare e danni alla struttura. Cresce l’allarme tra commercianti
COESENZA – Un furto con scasso ha seminato paura nel centro di Cosenza durante la notte tra lunedì 13 e martedì 14 aprile. Ignoti si sono introdotti in un bar, il Bar Mazzini 136, situato sull’isola pedonale di Corso Mazzini, una delle vie più centrali e frequentate della città calabrese, forzando l’ingresso e causando danni alla struttura.
FURTO CON SCASSO IN UN BAR DI CORSO MAZZINI
I malviventi hanno agito nel cuore della notte, portando via un bottino il cui valore si aggira intorno ai 2mila euro. Oltre ad alcune bottiglie di vino di valore. I proprietari hanno scoperto l’effrazione all’apertura del locale, trovando segni di scasso e devastazione interna. Questo episodio si inserisce in una serie di furti recenti che colpiscono esercizi commerciali della zona, alimentando l’incubo della microcriminalità urbana.
LE INDAGINI DELLA POLIZIA
Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire la dinamica del raid. Le indagini sono in corso per identificare gli autori, con l’analisi di eventuali telecamere di videosorveglianza e tracce lasciate sulla scena. Nessun fermo è stato effettuato al momento, ma le autorità monitorano la zona per prevenire ulteriori colpi.
L’episodio ha generato forte apprensione tra residenti e commercianti di Corso Mazzini, arteria simbolo del commercio cosentino
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