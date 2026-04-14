Cosenza, furto con scasso in bar del centro della città – IL VIDEO

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Paura nel cuore di Cosenza per un furto in un bar di Corso Mazzini. Ignoti forzano l’ingresso di notte, bottino da quantificare e danni alla struttura. Cresce l’allarme tra commercianti

COESENZA – Un furto con scasso ha seminato paura nel centro di Cosenza durante la notte tra lunedì 13 e martedì 14 aprile. Ignoti si sono introdotti in un bar, il Bar Mazzini 136, situato sull’isola pedonale di Corso Mazzini, una delle vie più centrali e frequentate della città calabrese, forzando l’ingresso e causando danni alla struttura.

FURTO CON SCASSO IN UN BAR DI CORSO MAZZINI



I malviventi hanno agito nel cuore della notte, portando via un bottino il cui valore si aggira intorno ai 2mila euro. Oltre ad alcune bottiglie di vino di valore. I proprietari hanno scoperto l’effrazione all’apertura del locale, trovando segni di scasso e devastazione interna. Questo episodio si inserisce in una serie di furti recenti che colpiscono esercizi commerciali della zona, alimentando l’incubo della microcriminalità urbana.

LE INDAGINI DELLA POLIZIA



Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire la dinamica del raid. Le indagini sono in corso per identificare gli autori, con l’analisi di eventuali telecamere di videosorveglianza e tracce lasciate sulla scena. Nessun fermo è stato effettuato al momento, ma le autorità monitorano la zona per prevenire ulteriori colpi.



L’episodio ha generato forte apprensione tra residenti e commercianti di Corso Mazzini, arteria simbolo del commercio cosentino