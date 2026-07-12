Cassano, tentata rapina in un supermercato

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Tentata rapina in un supermercato di Cassano, il malvivente messo in fuga dal titolare dell’esercizio

CASSANO (COSENZA) – La situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel comune di Cassano Ionio si fa sempre più delicata e preoccupante. Nel giro di pochissime ore, due gravi episodi di cronaca (una tentata rapina e l’incendio di due autovetture) hanno scosso la comunità, riaccendendo i riflettori sulla vulnerabilità del territorio e sull’audacia della criminalità locale. Sabato serra, intorno alle 20, si è consumata una tentata rapina un supermercato ubicato in pieno centro abitato. Mancava una manciata di minuti alla chiusura quando 20, un uomo con il volto completamente travisato e armato di pistola ha fatto irruzione nel supermercato “Carrefour”, ubicato in via Salvo d’Acquisto, in pieno centro urbano, intimando alla cassiera di consegnare l’incasso della giornata. Il colpo è fallito grazie alla reazione immediata del proprietario dell’esercizio commerciale. Prima di dileguarsi, però, il malvivente ha esploso un colpo di pistola, che fortunatamente non ha colpito nessuno.

Sul posto sono intervenuti, immediatamente, i carabinieri della locale compagnia. I militari hanno effettuato i rilievi di rito e avviato le indagini, acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza del supermercato e della zona. Ascoltati anche i testimoni presenti al momento del fatto per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare il fuggitivo.

IL MESSAGGIO DI IACOBINI

L’amministrazione comunale di Cassano, tramite il Sindaco Gianpaolo Iacobini, ha condannato con fermezza il tentativo di rapina a mano armata e ha ed espresso, con una post pubblicato sui social, la più sincera vicinanza e solidarietà ai titolari dell’attività commerciale colpita. “A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città – ha dichiarato il primo cittadino cassanese – esprimo piena solidarietà al titolare dell’attività commerciale ai suoi familiari e a tutti i dipendenti. Si tratta di un episodio gravissimo, che condanniamo senza alcuna esitazione. Cassano è una comunità sana e laboriosa e non può accettare atti di violenza che minano il senso di sicurezza dei cittadini. Rivolgiamo un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine, già impegnate nelle indagini, ed esprimiamo – ha concluso il sindaco Gianpaolo Iacobini – piena fiducia nel loro operato, certi che i responsabili saranno individuati e assicurati quanto prima alla giustizia”.

A confermare la complessità della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella città delle Grotte e delle Terme, solo qualche ora dopo, l’attenzione si è spostata In contrada “Salicetta” nel Villaggio turistico di Marina di Sibari, dove un incendio (di cui riferiamo in cronaca), di matrice quasi certamente dolosa, ha completamente distrutto due automobili – una Mercedes Classe C e una Golf Plus – parcheggiate in strada. I veicoli erano di proprietà di un noto ristoratore della zona, il quale non è la prima volta che finisce nel mirino di atti intimidatori. Antonio Iannicelli