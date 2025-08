Due candidati, un solo rettorato

2 minuti per la lettura

Chiuse le candidature Gianluigi Greco e Franco Rubino si contendono la guida del rettorato calabrese

Si apre una nuova pagina nella storia dell’Unical: saranno i professori Gianluigi Greco e Franco Rubino a contendersi il rettorato per il sessennio 2025–2031. La macchina elettorale si è ufficialmente messa in moto mentre il mandato del rettore uscente Nicola Leone volge al termine.

Si sono chiuse ieri, 31 luglio, le presentazioni per le candidature. A contendersi il ruolo sono due volti già noti all’interno dell’ateneo, sebbene la candidatura fosse aperta a docenti da tutta Italia, come dichiarato dal decano dei professori, Francesco Altimari, lo scorso 10 giugno.

Greco, professore ordinario di informatica e direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’ateneo calabrese.

In prima linea nel dibattito sull’Intelligenza Artificiale, Greco è presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, coordinatore della task force del Governo per l’Intelligenza Artificiale e membro del Consiglio direttivo della Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale.

Rubino, direttore del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, dove insegna economia aziendale.

Vanta una lunga esperienza di ricerca nell’ambito gestionale ed è una figura di riferimento nell’area economico-giuridica dell’Unical: coordinatore del corso di studio in Economia aziendale e Management, del dottorato di ricerca in Scienze economiche ed aziendali, preside della facoltà di Economia e Senatore accademico.

Tocca agli elettori: ecco come votare per il nuovo rettorato

In attesa di consultare i programmi dei due docenti il prossimo 5 agosto, parte il conto alla rovescia: l’appuntamento alle urne è fissato per martedì 30 settembre, dalle 9 alle 17, al centro congressi “Beniamino Andreatta”.

Per la prima volta nella storia dell’Unical, il voto avverrà con modalità elettronica tramite la piattaforma open source Eligere, sviluppata dall’Università di Pisa. In casi eccezionali – motivi di salute, mobilità internazionale, missioni istituzionali – sarà possibile votare anche da remoto, previa autorizzazione della Commissione elettorale.

Dal comunicato rilasciato dall’Università della Calabria apprendiamo che: «rispetto alla precedente tornata, il peso del voto del personale tecnico-amministrativo e degli studenti è stato incrementato del 20%» quando fino alla riforma dello Statuto approvata da Leone nel 2023 era del 15%.

Viene spiegato, inoltre che: «la prima votazione sarà valida solo con la partecipazione della maggioranza assoluta di professori e ricercatori. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, si procederà con una seconda votazione e, se necessario, con un ballottaggio. Il mandato del nuovo rettore inizierà il 1° novembre 2025 e avrà termine il 31 ottobre 2031».

La campagna elettorale, intanto, si scalda. Il primo confronto pubblico tra i candidati è atteso per il 16 settembre, in un’assemblea aperta che si terrà pochi giorni dopo l’inizio del nuovo anno accademico. Sarà l’occasione per ascoltare le proposte e le visioni dei due aspiranti rettori. Un passaggio decisivo per chi, tra docenti, personale tecnico-amministrativo (Pta) e studenti eletti negli organi accademici, sarà chiamato a scegliere una direzione per il futuro dell’Unical.