Unical, al via l’ammissione anticipata: oltre 4.000 posti disponibili

L’Unical offre oltre 4.000 posti con l’ammissione anticipata 2025/26. Opportunità per pianificare il percorso universitario.

L’Università della Calabria ha pubblicato il bando per l’ammissione anticipata ai corsi di laurea triennali e a ciclo unico per l’anno accademico 2025/2026. Un’opportunità sempre più apprezzata dagli studenti, che possono così assicurarsi un posto nel più grande campus universitario italiano e pianificare al meglio il loro percorso di studi.

Numeri da record, visto il successo dello scorso anno, l’Ateneo dell’università della Calabria ha deciso di aumentare il numero di posti disponibili, superando quota 4.000. Un’ampia offerta formativa, che include 39 corsi di laurea su 45, tra cui la novità di quest’anno: Scienze e tecniche psicologiche.Corsi esclusiL’ammissione anticipata non riguarda i corsi ad accesso programmato a livello nazionale (Infermieristica, Ingegneria edile-Architettura, Medicina e chirurgia Td, Scienze della formazione primaria e Fisioterapia), né il corso di Conservazione e restauro dei beni culturali, che seguono procedure di selezione specifiche.

Per l’ammissione anticipata all’Unical il bando è aperto sia agli studenti che conseguiranno il diploma nel 2024, sia a chi lo ha già ottenuto. La selezione si basa sui risultati dei test Tolc (Test On Line Cisia), che valutano la preparazione iniziale degli studenti e possono determinare l’assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (Ofa). Per 23 corsi di laurea, il test è obbligatorio ma non influisce sull’ammissione, salvo esaurimento dei posti.